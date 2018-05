Corrupção, Eleitoralismo e Esperança

O Partido Socialista demorou menos de uma semana a deixar de ter vergonha. Em poucos dias passou de um "é vergonhoso", que quase me deu esperanças por um "mea culpa" do PS, para um "isto é coisa da democracia" ... e nós todos a alinhar: "São todos iguais", "submarinos e BPNs".

Não, não é tudo igual. Sem desculpar seja quem for, é demasiado conveniente para alguns que todos se misturem.

O partido que tem um controlo quase total sobre as principais instituições públicas, tem responsabilidades acrescidas. Hoje o PS é governo. Um governo suportado (mesmo que a contragosto) pelo PCP e o Bloco, com os quais domina a Assembleia da República. Controla com isto a função executiva e a legislativa. Nos últimos 18 anos, 12 dos quais em governação PS, o aparelho do estado tem vindo a ser ocupado por milhares de militantes do PS. Cargos considerados de nomeação política. Com essa justificação levam os famosos "boys" às direções regionais de variados institutos (a Segurança Social, a Educação, a Proteção Civil...).

O PS domina também a maior câmara municipal do país. Onde salários excessivos dos numerosos assessores dominam as notícias, de tempos a tempos. Onde alguns apelidos socialistas parecem valer umas colocações.

O Governo Regional dos Açores também parece ter práticas semelhantes. Aí é ainda mais gritante. Esposa, filho, nora, irmão...

Mesmo que muitas destas práticas possam não ser ilegais, elas são criticáveis, significam más práticas de gestão, e o pagamento de favores partidários... Assume-se que quem faz carreira política desde pequeno, nas juventudes, tem de ser compensada de alguma forma.

O nosso Primeiro Ministro convive com estas práticas de forma desapegada e utilitária. Corre o risco de vir a ser o responsável político por ainda mais casos de corrupção, uns pequenos, outros grandes. É toda uma forma de estar que deixa muito a desejar à transparência... e com falta de transparência o que é que vem?

O caso de João Vasconcelos é só mais um exemplo do quão longe vão estas práticas. Vasconcelos apareceu como uma estrela das startups e do empreendedorismo. Apesar disso não consigo agora precisar o que fez para valer esse título. Não se lhe conhece nenhum projecto de sucesso. Não encontro nenhum risco que tenha tomado. O que fez Vasconcelos para mercer tamanha distinção? Alegadamente privilegiou a namorada (agora mulher) no acesso aos fundos públicos? O concurso do IFD que atrasou mais de 12 meses e cuja alocação de fundos é, na melhor das hipóteses, estranha?

António Costa já nem está nessa. Os sinais de preocupação com os casos recentes nem se percebem. Ocupa-se a preparar as hostes para 2019. Primeiro criando mais cargos no Estado, afirmando sem sustentação, que o que falta a Portugal é mais funcionários públicos. Ocupa-se a colocar os seus militantes, a sua equipa para as eleições, ao mesmo tempo que lhes dá acesso a milhares de milhões dos NOSSOS euros. É a apropriação de dinheiro público por quem se considera como "donos da democracia" ou "guardiões da ética republicana"! Esta visão do Estado Grande e com muito peso na economia será sempre mais propenso à corrupção.

Em França e em Espanha já se viu o resultado. O Em Marche pulverizou os partidos estabelecidos. O Ciudadanos está a caminho de vencer as próximas eleições. Tudo por causa do falso distanciamento dos partidos estabelecidos à crise de valores na política.

Podemos, no entanto, ver isto como um copo meio-cheio. Portugal já tem um movimento pronto para as batalhas eleitorais de 2019. A Iniciativa Liberal, depois de se constituir como Partido Politico em dezembro, aprovou dia 5 de maio o seu Programa Político. Posiciona-se de forma clara para garantir, juntamente com os portugueses, que o polvo não engorde.

Estará aqui a alternativa que os portugueses precisam para combater a corrupção e o eleitoralismo deste centrão e das alianças contranatura à esquerda, das soluções de estatismo? A minha aposta é que sim.

O mote: Menos Estado, Mais Liberdade!