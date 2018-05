Mais crónicas

Corrupção corrói o país! 29-05-2018 Os partidos que estão há demasiado tempo instalados no poder acabam por cair nesta desgraça. Têm poder, movimentam milhões, gerem influências, têm "boys" para empregar e olham, principalmente, a votos.

Da Eutanásia... 29-05-2018 Começo por avisar que não esperem, desta crónica, o discurso politicamente correcto. Não o farei, acima de tudo por respeito por todo o meu trajecto e em coerência.

De mim flui o que chamas tempo 29-05-2018 Os tiranos que respiram democraticamente - de Maduro a Órban, há muito por onde escolher - sabem que o seu maior adversário é a verdade dos factos e o humanismo da prosa, tentando menorizar uma e suprimir a outra

O grande paradoxo no futebol 28-05-2018 Temos cada vez melhores jogadores, clubes que os rentabilizam melhor do que nunca, treinadores influentes, uma selecção ganhadora e até melhores estádios. Mas o ambiente à volta do futebol não pára de se degradar. Há neste paradoxo um falhanço público – e outro, do público

Fugas para a frente 27-05-2018 Em 1998, tivemos arremedos de afirmação nacional. Hoje, da política ao “futebol”, quase só vemos fugas para a frente. O que mostra que há muitos desesperados nos diversos poderes da sociedade portuguesa

Atenção aos detalhes: porque é que não receberam os imigrantes? 27-05-2018 Por que razão não foram os imigrantes recebidos pelo PSD? O que é que há no programa do partido, na tradição do partido, no maltratado ethos do partido, que o torne indiferente aos problemas da imigração?

A teoria do poço e o PS 26-05-2018 O que o Congresso tem debatido não é a esquerda ou a direita, mas sim o que deve acontecer à "geringonça" nas eleições de 2019. Como disse Ascenso Simões, António Costa resolverá

Torres, o eterno miúdo 26-05-2018 Único a jogar e a ganhar finais de Mundial, Europeu, Liga dos Campeões e Liga Europa. É um caso peculiar, o de Fernando Torres

Os moralistas 26-05-2018 Ser socialista, pelos vistos, é um activo que funciona bem no mercado imobiliário. Tão bem que o Largo do Rato devia abrir uma agência para ajudar os lisboetas sem cartão partidário na busca de uma habitação condigna

A Academia abandona a violência tauromáquica 26-05-2018 Por todo o país a Academia tem confirmado as mudanças sociais que já estão em curso e cumprido um dos seus papéis sociais fundamentais.

Queridos filhos: leiam cenas, cenas várias 25-05-2018 "Hoje, continuo a lutar contra a ignorância, por vezes nesse atropelo da vida de adulto (e de advogado, já agora). Apenas porque sei que serei melhor se ler cenas várias, dessas que se compram na Feira do Livro, se pedem emprestadas ou se descarregam num ereader. Apenas porque sei que podem fazer este casmurro mudar de ideias. E, para um obstinado, nada é simultaneamente tão difícil e libertador como aprender a mudar de ideias."

A taça que importa 25-05-2018 Se o Jamor é bonito, mais bonito é o que ele contém. quando o futebol é bom e total, os jogadores não jogam, dançam

Costa, I’m not your toy! 24-05-2018 "Nos casos de corrupção, má gestão e falhas do Estado, António Costa usa a Justiça como offshore de responsabilidades políticas. Agora, também nos serviços públicos, este Primeiro Ministro sacode para os funcionários as consequências da incapacidade de gestão e falta de visão estratégica. António Costa nunca assume responsabilidades do que corre mal."

“Eu Sou Politicamente Incorrecto!”. A Rebeldia da Naftalina 24-05-2018 "É delicioso ver católicos súbditos de John Stuart Mill opondo-se a liberdades básicas de minorias oprimidas para proteger os seus interesses no topo da pirâmide, qual coelho em dia de cheias. Como diria José Sócrates, a vida dá muitas voltas."

O Trigo e o joio nos tribunais 24-05-2018 Finalmente percebe-se a razão de os juízes gostarem tanto de apelar ao “homem médio” nas sentenças. É por remorso, porque o tal indivíduo é o único a ser condenado a penas efectivas, enquanto os outros, homens educados, inteligentes, com estudos, são reinseridos socialmente