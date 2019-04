Conversas frustrantes sobre pensões

E depois disso? Depois serão os impostos dos contribuintes a financiar os défices do sistema. É mais pressão potencial sobre os impostos… Mas qual é a novidade? Acho que já vi isto antes. Pois viste. O Governo divulga todos os anos um relatório sobre a sustentabilidade do sistema. Assine já a edição digital por 1€ para ler o artigo na íntegra ou encontre-o na edição em banca a 17 de abril de 2019. Se já é assinante, leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO.





Capa n.º 781

Por que razão as pensões voltaram a estar de novo na agenda? Olha, porque saiu um estudo novo sobre a sustentabilidade do sistema. Ah sim? E o que diz? Que em 2027 as despesas com pensões vão superar as receitas das contribuições dos trabalhadores no ativo. Depois há um pé-de-meia chamado Fundo de Estabilização da Segurança Social, mas este só chega até 2038, diz o estudo.