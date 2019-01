A dado momento ouviram-se uns estalidos, ao fundo. Pouco percetíveis. Alguém pareceu dar-lhe sinal fora do campo de visão. Ela explicou. Estavam a ouvir uns tiros lá fora e ela tinha de desligar.

Ontem estive no Terreiro do Paço. Hoje este texto é um pouco diferente do costume. Juntei-me, com mais alguns, à manifestação contra Maduro, pelos Venezuelanos. O espírito era animado. Conversámos com outros manifestantes. Muitos luso-descendentes, muitos portugueses retornados, poucos portugueses. E é normal.

Apesar da ligação que imensos portugueses têm à Venezuela, a verdade é que não é assim tão profunda, ou presente, na mente a maioria de nós.

Eu decidi estar presente por causa de algo que aconteceu em Maio de 2017. Estava em Andorra, na Internacional Liberal. Foi a minha primeira "missão" em representação da Iniciativa Liberal, na altura apenas uma associação. Pouco habituado a estas andanças políticas, fui surpreendido numa das sessões. Estaria um representante Venezuelano a falar via Skype. Apareceu uma senhora. Bandeira Venezuelana por trás, com um ar de quem se arranjou, mas que já andava demasiado cansada para o conseguir daquela forma que os políticos conseguem, perfeitinha. Falou durante uns minutos, recebeu imensos aplausos. Notava-se algum nervoso na voz. Foi interessante, mas não me mobilizou. Não fixei o nome.

A dado momento ouviram-se uns estalidos, ao fundo. Pouco percetíveis. Alguém pareceu dar-lhe sinal fora do campo de visão. Ela explicou. Estavam a ouvir uns tiros lá fora e ela tinha de desligar. Tinha de ir ajudar a coordenar. Ouvi isto e fiquei pasmado. Hoje, sempre que ouço notícias sobre a Venezuela penso nesta pessoa.

Ontem, quando cheguei ao Terreiro do Paço, senti-me contente. Cheguei atrasado, mas estava uma massa considerável de pessoas. Mais do que estava à espera. Imensas bandeiras da Venezuela. Detetei o grupo de membros da Iniciativa Liberal, com as nossas bandeiras azuis, a falar com as pessoas, a falar entre eles. Para mim era importante estarmos presentes a mostrar apoio ao povo venezuelano, mostrar apoio por uma visão democrática do mundo.

Falámos um pouco com as pessoas que lá estavam. Falámos entre nós. A atmosfera era de esperança e positiva. A autoproclamação de Guaidó como Presidente Interino da Venezuela e o seu reconhecimento pelos EUA e uma série de outros países acelerou a crise na Venezuela, mas também a hipótese da sua resolução. Tendo estado a tarde toda em reuniões, só naquele momento soube que isso tinha acontecido.

Isto, afinal, ia ser um dia ainda mais importante. Olhei em volta e senti vergonha. Via apenas uma câmara e uma jornalista da SIC. Mais nenhum jornalista. Não via também nenhum outro partido a demonstrar abertamente apoio.

A esta hora, em que escrevo este texto, esperava que Portugal, Espanha, a União Europeia, se tivessem pronunciado positivamente sobre este facto. Apenas se pede eleições e se anuncia o óbvio. O tempo de Maduro acabou. Nisso até o Bloco alinha, com uma ou outra frase antiamericana. Que tenha visto não se declarou apoio a Guaidó, ou à posição da Assembleia Nacional.

O que aconteceu, isso sim, foi uma declaração vergonhosa, mas perfeitamente em linha com a sua ideologia autocrática, do Partido Comunista Português. Qual maluco das conspirações, na visão do PCP isto só pode ser um golpe dos Estados Unidos. Nunca aceitarão que a vontade do povo venezuelano seja contrária à sua visão miserabilista e limitada do mundo. Posição com eco em países como a Rússia, Turquia, Cuba... tudo regimes recomendáveis.

Por cá temos dois partidos que defendem políticas e uma visão do mundo semelhantes à de Maduro. Representam cerca de 20% dos votos expressos e fazem parte desta coligação governativa informal. Raramente são rotulados pelo que são: extrema-esquerda.

Queremos continuar assim?

Pedro Antunes

Empresário e Fundador da Iniciativa Liberal