Como se nasce em Portugal ou a estranha desvalorização das cesarianas

É importante recordar que, no que diz respeito à saúde materno-infantil, Portugal evoluiu muito nos últimos 40 anos: no que respeita à capacidade de resposta da intervenção médica, já atingimos um patamar de excelência. É necessário agora haver uma maior atenção à qualidade da assistência.



Fechando os olhos a todas as indicações da Organização Mundial de Saúde, António Costa recusou-se a responder ou a emitir uma posição sobre as taxas epidémicas de cesarianas no Debate Quinzenal desta semana, argumentando que se tratam de questões técnicas e não políticas. Não posso estar mais em desacordo com quem lidera um partido que se diz progressista. Claro que a humanização dos partos e os direitos das mulheres grávidas são matéria política fundamental!



Recordando a mensagem da ex-Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, Catarina Marcelino, num encontro sobre este tema em 2016, talvez precisemos criar, sem vergonha, um contexto político, económico, social e cultural para "Nascer em Amor"!

Esta semana ficámos a conhecer os resultados do Relatório Primavera 2018 do Observatório Português dos Sistemas de Saúde. Os dados sobre a forma como se nasce em Portugal são, no mínimo, preocupantes, porque vêm reforçar algo que já sabíamos, mas que o Governo tem arrumado na gaveta dos "não prioritários". Como se as condições em que se nasce fossem porventura menos relevantes do que o facto das contas externas portuguesas terem agravado a situação deficitária no mês de Abril ou mesmo medir quem ou que entidade, pública ou privada, apresenta a actividade mais viral do Mundial de 2018.Atravessados estes becos da indiferença, o relatório diz-nos que o recurso à cesariana atingiu "proporções epidémicas" e não está a diminuir como seria desejável. Mas diz-nos mais: que a taxa de cesarianas nos hospitais privados atinge os 64%, o dobro dos hospitais públicos e quatro vezes mais que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde. E não existe nenhuma regra de boas práticas ou combinação de risco que possa explicar esta diferença. Não há nenhuma razão médica para esta diferença. Até porque as grávidas dos serviços privados têm, supostamente, menos complicações do que quem vai para os hospitais públicos, que muitas vezes recebem os casos mais difíceis. E todo este cenário dá-se numa altura em que se sabe que esta forma de nascer tem riscos para as mães e piora a saúde dos bebés e das futuras crianças e adultos.O parto humanizado deve ser uma prioridade do Estado e é fundamental consciencializar mães e pais para os benefícios do parto normal e para a necessidade de redução da taxa de cesarianas. E isto não implica desinvestir noutras áreas: apenas uma mudança de paradigma na gestão dos assuntos relacionados com a inovação social. A ligação política entre nascimentos e economia é evidente. Sabemos que a população portuguesa está a encolher há nove anos consecutivos. Com cenários mais ou menos optimistas, os indicadores recentes do Instituto Nacional de Estatística apontam para uma redução acelerada da população nas próximas décadas. Então quem é vai gerar a "dita" riqueza? A crise económica talvez não seja a causa destes indicadores, talvez a origem esteja no despreendimento com que olhamos para a desumanização da grande roda administrativa.