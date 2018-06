Como é que elas nos criaram?

Infelizmente para eles, coisas malucas passam por telemóveis, tablets, jogos de consola, Internet. Alguém convenceu os paizinhos de que os jardins têm micróbios, que as crianças podem apanhar infecções, que a terra provoca problemas de pele. Vai daí o melhor mesmo é ter o puto fechado em casa, com o ecrã como única janela para o exterior. Carlos Neto, ainda na mesma entrevista, referiu esta coisa extraordinária. "Não se pode aprisionar as crianças em férias. É preciso libertá-las para que possam viver tudo." Mas como é que uma criança pode "viver tudo" se nem olhos tem para "viver um pouquinho que seja". Depois de estar um ano escolar fechado num mundo virtual, a criança parte para férias no mesmo registo. As filas das auto-estradas são um óptimo laboratório: não raro é ver-se no carro do lado o DVD portátil encavalitado no assento do condutor ou no passageiro, assim como o tablet e o smartphone são obrigatórios companheiros de viagem.



Uma das melhores memórias de infância/adolescência, no tempo em que as viagens, por muito curta que fosse a distância, demoravam uma eternidade, além do habitual sono, era a paisagem, as pessoas, as casas, a estrada, as cercas, os animais, os velhotes de bicicleta ou na Casal Boss, as cores dos carros, as matrículas (havia um jogo que envolvia matrículas). Hoje, é confrangedor a falta de memória de uma qualquer criança após ter feito uma viagem de carro. Simplesmente, não se recorda de nada, porque os seus sentidos estiveram concentrados num ecrã, a encher instastories, a publicar no Facebook, no Twitter e por aí a fora, mas a esquecer-se de, lá está, viver e de fazer coisas realmente, e não virtualmente, malucas.



Há uma curiosa e preocupante contradição nos pais modernos. Designados por pais-helicópteros, devido à superprotecção dada aos filhos, não conseguem, porém, ensinar o que há de mais básico para uma criança: desfrutar infância, adolescência e juventude, antes que os verdadeiros problemas cheguem.

Com tanto estudo, psicólogos e o google, há hoje uma dúvida que, necessariamente, tem de assaltar qualquer mente esclarecida: como é que as nossas mães nos criaram? Sem acesso à Internet, nem a pessoas que dizem saber o que fazer com as crianças, as nossas santas mãezinhas e, já agora, as mães (e os pais, apenas se usando o plural do feminino como forma corrente de expressão e não como discriminação, não vá a polícia do politicamente correcto andar por aqui) e avós delas devem ter penado para criar um filho sem todo o tipo de manual de instruções que, actualmente, se encontra à venda.Vamos por partes: dar umas palmadas numa criança que está claramente a ultrapassar todos os limites é visto, não como um acto de educação, mas sim como violência. Há por aí inúmeros pediatras e psicólogos que desaconselham tal prática, sublinhando a importância do diálogo e da repreensão com voz firme. Em último caso, uma consulta com os tais psicólogos, afiançam os mesmos, vai acabar por fazer maravilhas. De peste, o puto passará a ser um anjo. Há bem poucos anos, qualquer miúdo irrequieto era logo diagnosticado como hiperactivo. No nosso tempo, ter "bicho carpinteiro" curava-se com umas boas palmadas. Remédio santo. Mas a modernidade prefere encher os miúdos com ritalina - exceptuando os que, realmente, necessitam - e consultas sucessivas (no consultório privado) do que aplicar o clássico correctivo.Poucos miúdos saberão o que é brincar na rua, jogar à bola, cair, levantar, fazer pequenas-médias patifarias. Já nem se fala de "roubar" fruta, não vá uma associação qualquer de alegada defesa das crianças vir dizer que este texto é um incitamento ao crime. Numa das melhores entrevistas que algum dia saiu na imprensa sobre crianças, o professor Carlos Neto da Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa disse ao i ser preciso "deixar os miúdos fazer coisas malucas".