Aparentemente, há prelúdios de uma guerra comercial entre os EUA e a Europa, depois de frentes de combate com a China, com o México, com o Canadá. Mas quem tem a culpa, e o que está verdadeiramente em causa? E as consequências podem traduzir uma nova recessão?

Comerciantes e depois?

Não quero uma guerra de tarifas estúpida, em que fiquemos isolados, mas temos de desmascarar os batoteiros do comércio livre." Quem o diz é Nancy Pelosi. Não uma trumpista, mas a arqui-inimiga dos republicanos na Câmara dos Representantes.



A opinião insuspeita caracteriza bem o drama e a complexidade que vivemos, nesta etapa em que aparentes ex-adeptos do mercado global decidem colocar muros, na troca de bens e serviços.



Não é o primeiro capítulo. Mas nesta parte da história, os EUA invocam uma lei obscura de 1961 (o TEA, e em especial o seu artigo 232), colocando sobretaxas a produtos "importados em excesso, que possam fazer perigar a segurança nacional".



A decisão causou furor e ruído. Os bens "perigosos" são o aço (mais 25%) e o alumínio (mais 10%), com óbvios usos no campo militar, e afectam os principais exportadores para os EUA: Canadá, Brasil, Coreia do Sul, México, Rússia, Turquia, e, em menor escala, a Alemanha.



Washington quer obviamente proteger e fazer reviver uma produção que estagnava há umas quatro décadas. Não foi por acaso que Trump se rodeou de rudes operários metalúrgicos, quando assinou o decreto executivo.



O grande debate interno é o de saber se alguém beneficia com isto, além desses trabalhadores dos altos-fornos, apoiados por republicanos e democratas de estados onde as fundições são as fundações.



O que acontece, por exemplo, com todas as indústrias que precisam de aço e alumínio, e que não podem permitir-se o luxo de comprar produtos americanos por patriotismo, se estes forem mais caros?



Lá fora, europeus e canadianos interpretam à letra o princípio da "segurança nacional", e perguntam como podem aliados de defesa ser uma "ameaça".

Mas o alegado "nacionalismo" económico de Trump vive de uma dúvida diabólica: pergunta se, antes das sobretaxas, existia um verdadeiro "mercado livre", ou um travesti.



Na verdade, a república global das trocas tem costas largas. A UE também sobretaxa importações, para proteger os seus produtores. E a nossa Europa resguardou tradicionalmente indústrias formalmente privadas, através de subsídios, participação de empresas públicas e parapúblicas, isenções fiscais, incentivos vários, empréstimos. O ramo da construção naval era o exemplo clássico.



Por outro lado, a vantagem concorrencial de certos bens não deriva da sua qualidade intrínseca, mas do preço acessível. O problema, porém, é o de saber o que está por trás desse preço. O que dizer se um produto é mais barato, apenas pela exploração da mão-de-obra que o produziu?



Por fim, Washington acusa muitos parceiros comerciais de pregarem a ideia de "tarifa zero", mas de aplicarem vários tipos de barreiras - fiscais, administrativas, políticas - a iguais produtos dos EUA.



É evidente que esses três aspectos de concorrência desleal (subsídios estaduais encapotados, violações laborais, não reciprocidade tarifária) podem ser invocados e provados nas organizações internacionais, como a OMC e a OMT, ou nos tribunais.



O problema é que os tempos da justiça e do institucionalismo global não são céleres, e os resultados podem ser ineficazes, face a sistemas políticos que decidem revolucionar a lógica internacional de forças.



Uma última nota: não restam dúvidas de que a UE pode reagir de forma "inteligente". Mas uma guerra comercial em que os EUA tentam outra vez a autarcia, fazendo outros grandes imitar essa política de fecho, será um desastre.



Um dos triunfos europeus é o do "imperialismo" de exportações. Dificilmente a UE poderia substituí-lo por um mercado interno que absorvesse toda a produção.

Daí que prevejo, a seguir ao bluff, mais negociação, mesmo depois da porta fechada.



A alternativa existe, mas é demasiado terrível.



P.S.: Na questão da limpeza das matas e das multas a particulares, o PCP voltou a tocar em todas as teclas certas: onde está a garantia de que as grandes empresas - e sobretudo o Estado - cuidaram também das suas florestas, e das vias de comunicação vizinhas?



Maquinetas europeias

Artilugio em espanhol, aggeggio para os italianos. Mais duas geringonças estreiam-se na União. Claro que os antifascistas encartados preferem a primeira: a segunda é demasiado imprevisível e atípica. Perigosa.



Em Madrid, um governo minoritário que representava 33% dos votantes é sucedido por outro que só tem o apoio de 22%.



Como dizia o ambicioso Albert Rivera, dos Ciudadanos (que se suspeita possa vir a ser a próxima maioria), tudo resultou de uma moção de censura "construtiva", em que PSOE e PP jogaram no campeonato "tu foste mais corrupto do que eu".



O executivo de Sánchez (na foto), como o de Costa aqui, terá de negociar quotidianamente a sua sobrevivência: é, para todos os efeitos, um refém.



Os perigos do "Pyong-pong"

Um amigo francês, co-artífice da "coisa", diz que o processo que leva a Singapura é o que chama de "Pyong-pong": um jogo com perigos, onde ainda se pode deitar tudo a perder.



Basta que de uma discussão algo asséptica sobre segurança internacional e desarmamento se passe a debater a natureza do regime de Kim, a asfixia interna e as legiões de presos políticos.



A verdade, porém, é que a táctica americana de assustar Pyongyang com uma resposta militar devastadora, desolada que já está pelas sanções, resultou.

Primeiro o bastão, a seguir a promessa de amizade e investimento.



Mas Rússia e China também têm planos. Compreenderam tarde o estratagema de Trump, mas ainda podem recuperar.



Músicas sólidas

Começa-se com Caravanas, essencial de Chico Buarque, Boa Hora, o bom retorno de Luís Represas (na foto), a orquestra balcânica de Dine Doneff, com o mágico Rousilvo.



Continua-se, na ECM, com baladas jazzy: Nicolas Masson, sax impressionista, em Travelers, e o contrabaixo barroco de Arild Andersen, em In-House Science.



Prossegue-se com a trompeta nórdica de Mathias Eick, em Ravensburg, arraçada de folk-rock, e com a fusão electrizante de Marcus Miller, em Laid Back (Blue Note).



Para-se na monumental colecção dos clássicos de Chet Baker: Portrait in Jazz by William Claxton, com 18 CD abismais.



Investiga-se a última pérola do trio Fire!, The Hands (Rune). É metal? É free jazz? É krautrock? Intenso e soberbo.