ePaper ou encontre-o nas bancas a 09 de outubro de 2019.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 09 de outubro de 2019.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Primeiro, a geometria parlamentar. De um sistema bipartidário imperfeito tínhamos passado para uma espécie de quadrilátero (2 grandes, dois mais pequenos) e estamos agora com um "centrão" ultramaioritário (183 deputados em 230), rodeado de dois pequenos (BE e PCP) e cinco minúsculos partidos (CDS, PAN, Chega, IL e Livre).Depois, as chamadas catástrofes. Que precisam de ser relativizadas.É verdade que o CDS quase se extinguiu. Mas o milagre de Cristas é ter conseguido que não desaparecesse. Na sua história, o partido tinha tido a mesma esquálida percentagem com Adriano Moreira, em 1987, e com Freitas, em 1991, os dois vítimas do Grande Eucalipto que foi o Cavaquismo. Claro que o falecido fundador também havia obtido o melhor resultado de sempre: quase 16% em 1976, quando obrigou Sá Carneiro a negociar a AD.Quanto ao PSD: pode ainda chegar a valores acima dos 28%, com os votos da emigração. Mas nos círculos nacionais não é o pior resultado de sempre: Sá Carneiro, que viria a subir alto como os meteoros, teve resultados piores em 1975 e 1976, e Mota Pinto também menores (27,2), na transição de 1983.