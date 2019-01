(Co)ligações perigosas

A propósito de direitos de propriedade e aceitação ou não das regras do “mercado”, abriu-se uma discussão em Portugal sobre a relação entre a “esquerda” e a “riqueza”. Podem os “revolucionários” ser subvencionados pelo “capitalismo”? E se puderem, devem? E se deverem, o que é que isso diz dos dois?

Se não estivessem muito órfãos, se não tivessem tanta pressa e fossem mais atentos, veriam as enormes dificuldades que Rio tem em consolidar uma viragem ao centro que recoloque o PSD no seu lugar habitual de “partido reformista”

Tibi, Talocha, Lula, Ben-Hur, Tanta, Vítor Oliveira, Dane, Cacioli, Borges, Menad e Jacques. E ainda faltam figuras de eleição na história do Famalicão

Há ano e meio, juntamente com o PS e o Bloco, o PCP enterrava o inquérito parlamentar ao banco do Estado porque, na interpretação dos comunistas, era preciso não dar argumentos à direita para que a Caixa fosse privatizada

A dado momento ouviram-se uns estalidos, ao fundo. Pouco percetíveis. Alguém pareceu dar-lhe sinal fora do campo de visão. Ela explicou. Estavam a ouvir uns tiros lá fora e ela tinha de desligar.

Com calma olímpica, ele respondeu à pergunta de circunstância "tem solução para isto?" com um "Claro que sim"

O tráfico de influências é o crime mais tardio, no século XX, a entrar na legislação da criminalidade económica. Quando entrou, foi em condições de impossível produção de prova. Por isso, demorou quase 25 anos a prender um político

