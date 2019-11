Clientelismo ou meritocracia

Francis Fukuyama é um dos pensadores políticos mais influentes do tempo actual, independentemente de se concordar com as suas teses sobre o modelo de sociedade.

As suas obras, a origem da Ordem Política e Ordem Política e Decadência Política, elencam de forma histórica e global as características de diversos sistemas políticos.

Um dos seus temas preferidos é o patrocinato, o clientelismo e a reforma da administração pública e do Estado.

No início do século XIX, o presidente norte-americano Jackson criou uma doutrina clientelista que colocou em prática.

Quando entrou em funções, em 1829, afirmou peremptoriamente que como vencedor das eleições tinha o direito de escolher as nomeações para os cargos federais.

Numa sociedade em que grande parte da população não tinha uma instrução superior à primária, Jackson enunciou a doutrina da simplicidade.

Segundo o mesmo, todos os cargos públicos deveriam estar disponíveis a todos os cidadãos, desde que possuíssem a inteligência necessária.

Com base nesta premissa conseguiu criar um sistema clientelista de massas onde distribuiu cargos por todos os seus seguidores, independentemente das suas qualificações técnicas ou académicas.

Os métodos de Jackson ainda são utilizados com sucesso no século XXI por muitos partidos.

Por outro lado, no século XIX, em Inglaterra, surgiram várias correntes que advogaram a importância do mérito no recrutamento de funcionários da administração.

Como refere Fukuyama ( Ordem Política e Decadência Política), o relatório Northcote-Trevelyan advogou o fim das nomeações patrocinadas, a implementação de exames de acesso ao funcionalismo público como porta de acesso ao serviço governamental, a divisão entre as funções de secretaria e as funções administrativas superiores e o estabelecimento de padrões educativos elevados para o desempenho das últimas.

Este relatório surge como uma resposta ao desempenho de cargos públicos por aristocratas britânicos incompetentes e tecnicamente mal preparados.

Nesse mesmo país, John Stuart Mill e vários clubes de pensadores promoveram igualmente o recrutamento meritocrático para o funcionalismo público.

A ascensão da burguesia e da classe média britânica permitiram consagrar o mérito na ascensão social, em detrimento da origem social.

Enquanto os aristocratas ingleses passavam o tempo em caçadas e festas e decaiam financeiramente, os empresários e industriais do mesmo país prosperavam de dia para dia.

Os dois sistemas que elencámos continuam a subsistir no presente em diversos países e instituições.

As instituições modernas devem assentar no mérito, na competência e na impessoalidade.

As instituições que não privilegiem a capacidade de trabalho, a competência técnica e a experiência profissional estão condenadas ao fracasso.

Se uma organização quer atingir bons resultados tem de atrair os melhores elementos para os lugares mais relevantes.

Esta lógica meritocrática não se repercute só no desempenho desses lugares, mas transmite uma mensagem importante a todos os que trabalham na organização.

Se quem está a iniciar uma carreira souber que se trabalhar afincadamente durante vários anos poderá ascender a uma posição cimeira, o seu ânimo para produzir mais e melhor será mais elevado.

Pelo contrário, se for transmitida a mensagem que o mérito não interessa, mas que a ascensão só poderá ocorrer em função de ligações familiares, políticas ou de amizade, não haverá grande estímulo para melhorar.

Por esta razão, o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público defende que existam critérios objectivos para a selecção dos magistrados melhor preparados para o exercício de funções nos departamentos de investigação criminal mais relevantes.

Esta questão não se trata de um assunto meramente interno, mas diz respeito ao serviço que se presta à Justiça, à sociedade e ao cidadão.

Ninguém coloca em causa a valia da generalidade dos magistrados que exercem funções no DCIAP ou DIAPs regionais, mas o facto de serem seleccionados magistrados sem os requisitos necessários poderá afectar a credibilidade e a reputação dos departamentos.