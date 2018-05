Chulé intelectual (2.ª parte)

O chulé não é só um incidente odorífero, aquela sujidade malcheirosa que se acumula entre os dedos dos pés. Há também uma modalidade de chulé mais complicada, que assume aspectos mais complexos, que se infiltra nos mais escusos meandros do cérebro, nas suas mais remotas províncias ou distritos. É o chulé intelectual ou mental, um fenómeno que se manifesta em escolas filosóficas, literárias ou artísticas monotonamente iguais; em crenças religiosas, juízos morais ou ordenamentos jurídicos que visam o conformismo e o acomodamento; em doutrinas ou correntes económicas, ideológicas e políticas mediocremente nocivas; em usos e costumes estupidamente inalterados e acatados.O chulé não se restringe aos calcantes, não é um sintoma puramente de superfície, nem pertence apenas ao sentido do olfacto. Nada disso! O chulé, digam o que disserem, também sobe aos miolos, também sugere ideias, exprime o que pensa e o que sente, possui mentalidade, traduz-se em normas de conduta, convicções, valores e estereótipos que estruturam o que percebemos, como nos movemos no mundo e a maneira como nos relacionamos com as outras pessoas.O chulé intelectual, note-se bem, tanto pode ser verbal como escrito, tanto pode apresentar-se à esquerda como à direita, tanto é apanágio dos governos como das oposições, dos partidos políticos como dos grupos da sociedade civil; tanto pode encontrar-se numa maioria como numa minoria, tanto pode ser individual como colectivo, tanto se reúne nos conselhos de administração das empresas e dos organismos do Estado, como está instalado no topo do campo mediático, desportivo, artístico e académico. Na verdade, o chulé intelectual constitui uma força inevitável e imponderável na sociedade portuguesa, é um elemento inseparável da nossa cultura.O raciocínio que cheira a chulé dedica-se a atordoar-nos, visa adormecer-nos, cloroformizar-nos, não gosta do espírito de livre exame nem estimula as opiniões independentes. Tem grande dificuldade em aceitar qualquer ideia que questione aquilo de que se está à espera e estrebucha quando criticam os ídolos e os deuses intangíveis que povoam o seu pensamento e a sua acção. Detesta a possibilidade de discutir tudo, o esforço de pensamento crítico, o debate com a teia da História, a investigação assente na descoberta e no cotejo de novos documentos e provas empíricas. Continua a acreditar no mito dos brandos costumes portugueses, ainda está convencido de que o nosso racismo foi menos violento que o dos outros impérios coloniais e eleva à categoria de dogma a grandeza e a suposta exemplaridade do legado histórico e cultural dos portugueses. Porque, enfim, "o chulé respeita-se, não se discute".O chulé intelectual lê para não pensar e escreve para confirmar as suas próprias ideias, para continuar a ser quem é. Não ouve argumentos nem razões, prefere interpelar a responder, carece de flexibilidade mental, usa os mesmos chavões de sempre e reproduz as mesmas referências, os mesmos horizontes, as mesmas expectativas, os mesmos interesses, os mesmos gostos. Considera, no mais fundo de si próprio, que quanto menos souber sobre um assunto mais fácil é opinar sobre ele, por isso fala de qualquer coisa com grande jactância e autoridade, e é impassível às evidências que contrariam as suas convicções.O chulé intelectual alimenta-se da lisonja e da bajulação, exige a obediência inerte e só tolera a proximidade das pessoas servis, dos cordeiros mansos e dos lacaios. Tem uma concepção da polémica como vingança ou retaliação pessoal, de modo que contestar o chulé intelectual significa, não raro, fazer inimigos ferozes, persistentes e implacáveis: aí os telefonemas obscuros para mover influências e despedir quem arrisca a liberdade de opinião; aí as silenciosas jogadas de bastidores para lapidar os que exercitam a dissensão e a discordância; aí as estratégias retóricas para descredibilizar e desacreditar os oponentes, transformando-os em radicais, maniqueístas, rancorosos, frustrados, invejosos.O chulé intelectual é desprovido de sentido de humor, tem uma aflitiva falta de imaginação e aceita todos os compromissos com o poder, revê-se nas hierarquias, nos privilégios e no prestígio dos apelidos ilustres. Coloca-se ao lado dos instalados na vida e sem tomates, e está profundamente apegado ao conhecido. Faz a apologia prolongada da tradição, das convenções, das regras inamovíveis – "a natureza é a natureza", "as coisas são como são" –, e situa-se contra a igualdade de género, os direitos civis, o casamento dos homossexuais.O chulé intelectual insurge-se contra a dissolução da família tradicional mas, simultaneamente, defende princípios que a negam, como o individualismo agressivo, a ausência de protecção laboral, a insegurança no emprego, dias de trabalho mais longos, menos tempo livre. Preocupa-se com a moral sexual, a pornografia, a "devassidão" das novas gerações, o tamanho dos decotes e dos vestidos, a mobilização do vernáculo ("cona") na manifestação do 1º de Maio, mas não se ergue, com a mesma energia, contra a violência doméstica, as injustiças flagrantes na distribuição da riqueza ou a desfaçatez daqueles que ganham em apenas um mês o correspondente a 167 anos de trabalho de um trabalhador médio.Diz que se perdeu o sentido da exigência e da autoridade, do respeito e da disciplina, mas é tolerantíssimo com a corrupção, com a fuga aos impostos, com aqueles que forjam diplomas universitários e inventam falsas habilitações para acederem ao caroço dos cargos políticos e burocráticos.O chulé intelectual discorda de quase todas as características dos novos tempos, não quer mudanças, recusa o estranho e o estrangeiro, não tolera a diferença nem o extravagante. Para ele, a melhor maneira de melhorar o mundo é não o tentar melhorar, é deixar rolar o chulé debaixo dos nossos pés. Para ele, o novo é inútil e perigoso, e as suas armas são o desemprego, os despedimentos, os salários baixos e o medo – "ou o chulé ou o caos".Seria demasiado longo mencionar aqui todas as qualidades de chulé intelectual que subsistem neste retalho do mundo. De uma coisa, porém, podemos estar certos: em Portugal há muita gente que escreve e fala como quem descalça os sapatos e tira as peúgas em público, que vive no entusiasmo do seu próprio chulé.