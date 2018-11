Cavaco e a geringonça

É preciso ler nas entrelinhas, e até ao fim. Muitas das passagens do segundo volume de Cavaco Silva continuam a ser intrigantes, mas outras aparecem como singelamente esclarecedoras. E há coisas menos notadas, mas explosivas. No fundo, é o testemunho de um homem que viu, espantado, crescer uma nova forma de fazer política

Talvez involuntariamente, o último volume de memórias de Aníbal Cavaco Silva lança uma discussão importante sobre o rumo da política partidária, em Portugal e no mundo. Embora diga que António Costa lhe explicou não "haver condições" para um governo PSD, PS e CDS, ou mesmo só PSD e PS, não elabora este tema.



Ora, sabe-se como Cavaco, no mesmo testemunho, fala das tentativas quase desesperadas para conseguir um executivo de união nacional do centro.

Grande questão: que razões essenciais foram invocadas pelo actual PM para não se entender com Passos Coelho? A promessa de total revelação de conversas de significado político teria especial relevo aqui.



Depois, Cavaco Silva nunca pôs a hipótese de uma coligação alargada, de "interesse nacional", que unisse não um PS em crise e um PSD e CDS sem maioria absoluta, mas estes e, por exemplo, o PCP.

Tal hipótese também nunca foi advogada por Passos Coelho ou Paulo Portas, perante o PR. Mas, no entanto, Cavaco percebeu, através de vários informadores e informações, que o PCP e a CGTP poderiam viabilizar um governo que satisfizesse reivindicações socioprofissionais, comprometendo-se em troca a não insistir nas divergências sobre a NATO, a Europa e a moeda única, ou a manutenção do sistema económico "capitalista".



Cavaco pareceu inicialmente incrédulo perante a possibilidade de um entendimento entre PS, PCP e BE, por causa das alegadas diferenças de fundo. Mas quando confrontado com a geringonça já activada, quis obrigar António Costa a declarar, por escrito, que o seu governo respeitaria aqueles eixos tradicionais da Terceira República.



Cavaco Silva parecia assim totalmente impreparado para lidar com um problema novo: um governo minoritário com acordo parlamentar, mas sem coligação, e com programa de compromisso não para uma legislatura, e sim anual.

O ex-Presidente mostra claramente pouco respeito por este processo, que teria envolvido negociações à meia-luz, cerimónias clandestinas e danças ocultas (palavras minhas, mas no espírito do lido).



Um outro ponto: Cavaco salienta a afabilidade e a informalidade de Costa, a sua mestria táctica, o que nunca chama populismo ou demagogia, mas que descreve como tal, e a sua promessa de salvar o PS pela chegada ao governo pela via mais curta.



Este episódio é tratado com moralismo, mas acaba por descrever um dos grandes trunfos da vida política moderna, o da arte de negociar em situações complexas, de meios tons, frágeis e sem respostas absolutas, em que, cito também, "a ideologia tem de ceder perante a realidade".



Embora diga que o fez "para confrontar a esquerda com as suas responsabilidades", Cavaco não explica totalmente o episódio bizarro e caricato da posse de um governo condenado à partida, entregue a Passos Coelho, mas sem apoio parlamentar. O resultado foi uma queda fragorosa do triunfador relativo das legislativas, e, portanto, um mal maior daquele que o então PR quis evitar, sem que se perceba qual foi o bem obtido.



Por fim, interessava saber mais sobre uma revelação sensacional e pouco notada, mas que fica difusa: a Belém terão chegado cartas e telefonemas de dirigentes conhecidos do PS, pedindo a Cavaco que não desse posse a António Costa, pois era contrário à tradição institucional um governo baseado num partido que não ganhara eleições.



De certa forma, Cavaco foi a última testemunha, algo atónita, da política tradicional desta República, e da passagem da mesma para a época pós-moderna.

Era em que o realismo se substitui ao romantismo, na qual o populismo rende a tecnocracia (desde que se mantenha um Centeno por cada cem vendedores de banha da cobra), em que se governa à vista, e não com radar, e na qual é preciso uma nova gramática para designar, da Alemanha a Itália e Espanha, e em muitos outros sítios, o fenómeno das pós-maiorias, e da necessidade de transformar a política num contrato quase comercial.

The Art of the Deal?

Pois. Não fui eu que disse.



Trump intercalado



As eleições de 6 de Novembro nos EUA serão também um plebiscito da presidência Trump.

Nas sondagens, os republicanos (a)parecem à frente no Senado (50-44) e nos governos estaduais (22-19), mas atrás na Câmara dos Representantes (201-205). No primeiro caso, há seis empates; no segundo, nove; e no terceiro, 29. O que mostra que podemos estar até tarde perante surpresas e perplexidades.

A história mostra que o partido presidencial geralmente perde uma das câmaras nas intercalares.

No mencionado referendo à Casa Branca, uma vitória republicana será assim plenamente reivindicada por Trump, como preparação de uma recandidatura, se calhar com Nikki Haley.

E na derrota o milionário-rei não poderá esconder-se.



O risco da uscita di emergenza



Os cozinheiros do orçamento geral do Estado italiano sabem donde vêm, o que querem e para onde vão. Dizem precisar de investir no emprego e no desenvolvimento, na reparação de infra-estrutura corrompida, na recuperação económica e na reanimação da sociedade.

Não há ainda bancarrota, mas o choque com Bruxelas é o mesmo com que se confrontaram Portugal e Grécia, tendo de escolher entre a austeridade e o crescimento, o combate ao défice e à dívida e o alargamento da despesa pública dita saudável, a disciplina financeira e a violação da mesma com vista a um "bem maior".

Com Paris e Berlim, Roma é um dos eixos da construção da União. A sua saída de emergência faria do Brexit uma mera brincadeira.



Ouvir a ler



A trompete faz-se agitpop com Origami Harvest, do grande Ambrose Akinmusire, e Le Trio Joubran, da Palestina martirizada, toca um jazz -folk luminoso, à base de alaúdes, em The Long March. Depois, um violinista prodigioso, mas de gosto discutível, David Garrett, lança Unlimited: apesar do açúcar em excesso, é difícil não ficar boquiaberto. Por cá, Miguel Xavier revela um álbum homónimo de fado culto, e Inês Pimenta ensaia uma espécie de cruzamento entre Annette Peacock, Nico, Regina Spektor e o minimalismo, em Son of Daedalus.

Nos livros, A Arte da Guerra de Sun Tzu, ilustrada por C. Tsai, G. Milton e A Guerra Suja de Churchill, e ainda Amos Oz (na foto), com o provavelmente inútil Caros Fanáticos.