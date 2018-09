Catarina e Le Pen, a mesma Luta

"O Bloco de Esquerda faz parte de uma amálgama de "populistas", indistinto de uma Le Pen no protecionismo que só provoca pobreza e nas políticas habitacionais, de um António de Oliveira Salazar!"

É um ditado, ou uma frase que se diz muito: "Os extremos tocam-se". Na política, não poderia estar mais de acordo.

À esquerda ou à direita, se há coisa com que se pode contar é com a visão simplista, anacrónica e beligerante de quem está no extremo. Acompanhado de um racional excessivamente direto, procurando sempre um dualismo de "nós" contra "eles", vem sempre uma tentativa de desumanizar o "eles" e de idealizar os líderes (mesmo que imaginários) dos "nós". Ora vejamos um paralelismo entre Marine Le Pen (extrema direita populista-xenófoba) e Catarina Martins (extrema esquerda marxista-trotskista-xenófoba).

Para Le Pen há um inimigo claramente identificado: os imigrantes muçulmanos. Uns indivíduos inintegráveis na sociedade francesa, que só querem violar, pilhar e usar o sistema de segurança social. Uns parasitas da sociedade. Tem uma solução clara e única: a intolerância. Defendendo o fecho das fronteiras e a expulsão de quem está "a mais".

A realidade é que a França é um país melhor, cosmopolita, com uma cultura rica (o hip-hop francês não seria o que é sem forte influência africana) e uma economia mais forte (e não só nos empregos que os franceses não querem), em parte por causa do esforço desses imigrantes. Em França os imigrantes trabalham, dinamizam a cultura e contribuem para o sistema social. Le Pen está errada e tem uma visão do mundo, na melhor das hipóteses, paroquial. Poluição da cultura e roubo dos empregos são argumentos dos mais importantes no que toca a esquerda.

Para Catarina também há um inimigo claramente identificado: "eles os maus". São os especuladores estrangeiros, à Robles, que nos roubam a habitação naquelas zonas muito valiosas que há 10 anos estavam vazias! E roubam para quê? Para quem? Para construir soluções habitacionais a vistos Gold, para reabilitar prédios podres e abrir hotéis ou alojamento local para que os estrangeiros nos invadam a cidade e consumam os pasteis de belém todos. Para Catarina Martins está tudo mal e só há uma solução. A dela! Taxar, congelar, proibir.

Taxar os negócios de sucesso, criando mais complexidade regulatória, impostos, taxas e taxinhas, licenças e obrigações e apertando o estado permanente de escravatura fiscal, destino já reservado aos portugueses. Congelar rendas, porque o exemplo do Estado Novo funcionou tão bem e produziu paraísos habitacionais nas zonas históricas das cidades. Proibir despejos de quem não paga a renda.

A realidade é que Portugal está melhor. Hoje é um local onde estrangeiros querem investir. Lisboa e Porto viram ruas, bairros inteiros a serem recuperados. A Câmara Municipal de Lisboa incha com as receitas de taxas e impostos travestidos de taxas, com o IMI, taxa turística e TRIU. Em 2011, 75% dos portugueses eram proprietários da casa em que viviam e têm visto a sua casa valorizar. As cidades portuguesas estão melhor. Especialmente Lisboa e Porto. O resto do país também beneficia e sem os "fedorentos" turistas a economia não cresceria. Só não cresce mais por causa deste Estado, que é um destruidor de riqueza.

Como na extrema direita, recente ou mais salazarenta, na extrema-esquerda a propriedade privada e os direitos dos indivíduos são apenas instrumentais e encontram-se ao serviço do Estado. Catarina, como Le Pen, apresenta soluções antigas recicladas, baseadas num mundo imaginário e completamente desligado do que é a realidade. É a cegueira de um dogmatismo ideológico, mais consistente entre elas, do que com a realidade das democracias, que se querem mais liberais.

E assim é a nossa sina. Fica o cidadão mais preso à escravidão fiscal, orgulhosamente empobrecido. Existe para pagar impostos, para sustentar com salários as Catarinas Martins e seus amigos. Todos vivem à custa dos pobres dos contribuintes.

Por isso sim, os extremos tocam-se e os extremos só prejudicam. Por isso sim, o Bloco de Esquerda faz parte de uma amálgama de "populistas", indistinto de uma Le Pen no protecionismo que só provoca pobreza e nas políticas habitacionais, de um António de Oliveira Salazar!