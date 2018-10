Carta aos meus amigos sauditas

A monarquia saudita vive a pior crise da sua história. Tudo por culpa, não de inimigos enormes e invisíveis, não de conspirações internacionais e cabalas regionais, mas de alguns dos seus filhos menos merecedores, menos humanos, menos clarividentes, menos competentes e menos dotados. Tinha de desabafar sobre isto com os meus amigos do reino

Caras F., R. e T. Caros A.B., M., F.A., A.A. e T.A.M.: sabem que amo o vosso país como Lawrence se apaixonou pelo domínio de Hejaz.Sabem, como vos disse naquele crepúsculo de Beirute, ou na terra de ninguém de Koayiah, que via a Arábia Saudita como uma das quatro grandes esperanças para o Médio Oriente muçulmano.

As outras eram o Egipto, o Irão e a Turquia, a Grande Porta da Europa.

Esperanças goradas, esperanças frágeis, esperanças adiadas, esperanças esmagadas, mas esperanças.



Não minto ao reconhecer o grande progresso social, económico, infra-estrutural, técnico, do vosso país, e nunca vos escondi a minha mágoa sobre a lentidão no campo da tolerância religiosa e dos direitos das mulheres e das minorias, nem no domínio do processo político e dos princípios gerais de um Estado de direito.



Felizmente, na última década, deram-se passos importantes para que isto se obtenha.

Se bem que tenha de reconhecer os contributos, os avanços e os sacrifícios dos vossos governos no combate sem tréguas ao terrorismo impropriamente dito "jihadista", sabem que sempre alertei, como muitos outros, para a necessidade de maior e mais rigorosa vigilância sobre os demónios que nasciam no vosso seio, que usavam as vossas instituições religiosas, financeiras, culturais e até turísticas para se expandir, e que iludiam os ingénuos, às vezes pregando em vosso nome.



Felizmente também muito mudou nesta sede, desde 2002.

Ninguém contesta ainda a importância estratégica do reino, como obstáculo durável aos esmagadores de povos, e como barreira aos imperialismos mais ou menos disfarçados.

Ninguém ataca a bondade dos vossos investimentos transparentes e legítimos na Europa e no mundo, e a importante ajuda ao desenvolvimento, em zonas carenciadas de vários continentes.



Discordamos e concordamos em muitos outros aspectos, da revolta síria ao Iémen, das relações com Israel aos obstáculos com o Irão.

Mas o que me leva a escrever hoje é o imperdoável caso Khashoggi.



Como sabem, conheci o Jamal pouco antes do 11 de Setembro. Estava a começar a escrever um livro sobre Osama Bin Laden, numa altura em que quase ninguém sabia da sua Frente de Combate aos Judeus e Cruzados. O volume acabou por sair depois de 2001, sob o título O Inimigo Público, e já focado na mundialização do fenómeno.

Muita água passara sob as pontes, mas Jamal tinha sido uma inspiração e uma fonte inesgotável de informação.



Conhecera bem os Mujaheddin antissoviéticos no Afeganistão, conhecera o MAK assistencial de Osama, conhecera os novos movimentos que cresciam no vosso mundo, impacientes perante os regimes corruptos, que viam instalados há décadas. A Revolta Árabe começou aí, violenta e cruel, antes da indignação popular que saiu às ruas a partir de 2010.



Khashoggi também amava o vosso país. Sempre teve boas relações com a família real, como conhecem melhor do que eu. O seu tio Adnan, talvez o financeiro mais obscuro do século XX, tinha-lhe aberto algumas portas, e fechado muitas outras.

Os seus textos e reflexões mostravam um intelecto em transformação, face ao mundo e às suas desilusões constantes.



Talvez não saibam, mas foi ele que se opôs à publicação, no jornal para o qual trabalhava na altura, da fábula sobre a conspiração judaica, na origem da queda das Torres Gémeas. E foi uma oposição tão mais hercúlea quanto era certo que a tese crescera num determinado círculo influente, em Riade.



O assassínio de Khashoggi numa das vossas mais importantes representações consulares no mundo envergonha o reino, e devia obrigá-lo a pedir desculpas humildes à família enlutada, à Turquia e ao mundo.

Todos os estados podem ter as suas ovelhas negras, traidores, funcionários venais e quintas colunas.



Mas é confessando, julgando, extirpando e eliminando esses tumores, com total publicidade, justiça e sentido de reparação, que podemos separar, como se diz aqui, o trigo do joio.



Nova Ordem e Progresso



O Brasil muda não só com Bolsonaro Presidente, mas também com o PT e aliados em minoria nas grandes cidades, nos estados e seus governos, e nas duas câmaras parlamentares.

O Brasil muda com uma nova geração de juízes e fiscais (Sérgio Moro e Júlio Marcelo são dois símbolos potentes), indisponíveis para transigir na aplicação da lei e da Constituição.



O Brasil muda por causa dos 175 mortos por dia, por causa da corrupção omnipresente, por causa da desconfiança face aos barões tradicionais.

O Brasil muda porque o povo está hoje menos paciente, menos contemporizador e menos brando para com a injustiça.

Mas os erros da nova ordem serão também punidos, se acontecerem, e à medida que aconteçam.



Rio e o bacanal da Mancha



Ao anunciar o voto negativo sobre o OGE, Rui Rio começa finalmente a consolidar um pensamento, uma posição e uma alternativa ao poder.

A sua tese: apesar das folgas obtidas por redução de juros da dívida, maiores receitas, mais dividendos do BP, Costa não investe na redução fiscal, mas sim numa espécie de populismo à la carte, contribuindo para o peditório de várias clientelas da "geringonça" (sugiro que, para concorrer à etimologia do PP, use "calhambeque", "maquineta" ou mesmo "coisa").



Peditório que, abandonada a parte confessional, acaba em "orgia".

Eis 50% de boa nova: a explicação do que pode estar mal.

Falta agora que o líder do PSD apresente o seu orçamento. O que poderia estar bem.



Na estrada dos sons



Capitão Fausto lança A Invenção do Dia Claro: rock límpido, comercial, mas sem concessões ao fácil, um terço balada, um terço bossa nova, um terço o que se quiser.

Quanto aos neófitos Reis da República, parecem às vezes os primeiros Fausto de Gazela, mas com mais ideias e riscos: "progressivo" nostálgico, à italiana (tipo PFM, até no timbre dos sintetizadores), baseado no enorme talento do teclista e na precisão percussiva.

Essencial é mesmo a caixa Plays Well With Others, na qual se revela que Phil Collins (na foto) foi um grande mestre da bateria, antes da persona de cantor pop. E tocou com todos, do jazz ao hard, do blues-folk à Eurovisão. Sim, de Robert Fripp aos Abba, de Eric Clapton aos Bee Gees.