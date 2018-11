Carta aberta ao Doutor Manuel Alegre

E agora, estava-se mesmo a ver, de tanto levarem a deles, vêm com a conversa de que ah, a civilização diz que agora os animais também sentem e também sofrem e mais isto e mais aquilo.

Ora muito bom dia Doutor Manuel Alegre,



Como está eu estou bem obrigada graças a Deus, uns dias melhor outros pior que a gente já sabe como são estas coisas e também já não vou indo para nova e o Doutor também não, não desfazendo.



Pois então que venho aqui escrever-lhe uma carta, assim a modos que a responder à que o Doutor escreveu no jornal.



Deixe-me já dizer-lhe que eu só li a carta porque era aberta, que eu nessas coisas respeito muito a correspondência dos outros. Eu por exemplos aqui na escada sou eu que fico as mais das vezes com o correio dos condóminos quando eles não estão em casa. E juro-lhe por a minha saúde que nunca na vida abri uma carta que não fosse para mim. Até as encomendas da do terceiro esquerdo que é umas caixas que vêm de uma coisa que se chama Mundo dos Adultos, nunca sequer as chocalhei para ver o que lá vem dentro. E tenho cá para mim que olha, é melhor assim.



Bom, atão vamos lá a isso: o Doutor começa por dar um grande bem-haja a quem está a escrever, que é o Doutor Costa. E bem, que isto não é com vinagre que se apanham moscas, e se o Doutor quer alguma coisa o melhor é não entrar a matar. E também não diz logo ao que vai. O melhor é a gente fazermos primeiro a cama. Ou estender o tapete, que é para depois a gente puxarmos.



A gente imaginamos o Doutor Costa a começar a ler a carta enquanto bebe um galão e come um pão-de-deus com fiambre na marquise lá do palácio à Estrela, que não está tempo de jardim. E depois, lá vai continuando a carta e só nos vem a cabeça o Doutor Costa a cuspir o galão e a engasgar-se no pão-de-deus quando lê aquela parte em que o Doutor Alegre diz que sente de vez em quando a sua liberdade pessoal ameaçada. Eu confesso que ia cuspindo uma patanisca de bacalhau. É o que dá a gente ler estas coisas ao almoço.



É que até estremeci, credo! Atão se já andam atrás do Doutor, que será da gente? Sim, se já andam a ameaçar a liberdade do senhor, que é uma pessoa de posição, da alta vá, que dirá o mexilhão. Isto, realmente, a gente nunca diga que estamos bem. Um dia estamos muito bem descansados, sentados nos nossos sofás a descascar uns amendoins para acompanhar um programa na televisão, daqueles que despõem bem e, no dia a seguir, lá vêm os terroristas a querer acabar com a festa. Isto é gente que não gosta de ver os outros felizes. Distância deles é o que eu quero.



Isto, as mais das vezes, é invejas. Como é o caso, como o Doutor diz e bem, desse deputado do PAN. Nem sei se ele também é doutor, mas desconfio que não deve de ser. Aquilo é PAN de três dias, daquele que já nem dá para fazer torradas.



Então está o Doutor descansado na sua casa, convencido que a gente votamos para eles fazerem as coisas que a gente já estávamos a contar, e eles, esses deputados, vão de nos trocar as voltas.



A gente votamos lá nos políticos que a gente entendemos é para consertar a economia, que está bastante escangalhada, e para tratar assim daquelas coisas de todos os dias: que o lixo seja recolhido, que se deia alguma coisa às pessoas do campo quando lhes dá uma rabanada de vento maior nas hortas, que os semáforos estejam todos alinhados uns com os outros, pelo menos nos cruzamentos melhores, e para ver se o óleo dos croquetes é mudado todos os quinze dias naqueles cafés assim mais a atirar prá tasca. Não votamos neles para, como diz o Doutor, e bem, nos virem agora cá com o «fundamentalismo do politicamente correcto, a tentação de interferir nos gostos e comportamentos das pessoas, o protagonismo de alguns deputados e governantes que ninguém mandatou para reordenarem ou desordenarem a nossa civilização».



Ora diz muito bem! Mandatou o Doutor? Assim mandatámos a gente! Mandata quem pode, obedece quem deve! Era o que faltava virem agora interferirem nos gostos e reordenarem ou desordenarem a civilização da gente!



A civilização já cá estava antes deles. A civilização é uma coisa muito antiga, que é preciso respeitar. Eu estou convencida que até já vem dos tempos dos meus avós, isso da civilização, que Deus tenha. Que Deus tenha os meus avós, não é a civilização. Quer dizer, qualquer dia é!



É que essa coisa do politicamente correcto e mais isso de interferir nos gostos e comportamentos das pessoas e de reordenar e desordenar a civilização ainda vai ser o fim da gente, escreva o que eu lhe digo. Bom, o que eu escrevo.



Mas felizmente pessoas com o Doutor estão de olho bem aberto para não deixar! Benza-o Deus por isso. Agora, deixe-me lá que lhe diga uma coisa, o Doutor também tem culpas no cartão, como se costuma dizer. Eu, graças a Deus e ao Memofante, é raro esquecer-me das coisas. Aqui há um ror de anos, o Doutor votou, e mal a meu ver, a favor dos casamentos entre pessoas que... aquilo dos homens com homens e mulheres com mulheres. Contra o seu partido. Fez mal porque, desculpe lá, também não estava mandatado para reordenar ou desordenar a nossa civilização. E agora, é a pouca vergonha que se vê. É que essas ideias depois vão minando a cabeça das pessoas. E fez mal também porque as almas maldosas ainda vão dizer que isto da liberdade «não se pode decidir por decreto nem por decisões impostas por maiorias tácticas e conjunturais» é só quando não nos toca a nós. E, já se sabe, hoje é os direitos das pessoas amanhã é os direitos dos animais.



Pelo que percebi da sua carta, o Doutor acha que isso dos direitos, dos animais no caso, não deve vir lá da cabeça dos políticos e daquilo em que acreditam, deve é de ser sempre pela vontade do povo, que está no seu direito de gostar ou de não gostar das coisas.



Acho bem. Fosse assim com os direitos das pessoas e não tínhamos tanta baderna.



Eles andem aí! E começa sempre da mesma maneira. Primeiro foi os direitos das mulheres. Eles a decidirem e o povo contra. E eles lá levam a deles. Depois foi os direitos das minorias. Eles a decidirem e o povo contra. E eles lá levam a deles. Bom, eles e o Doutor, desculpe lá, que tem culpa nessas coisas todas, e não é pouca, mas prontos ninguém é perfeito.



E agora, estava-se mesmo a ver, de tanto levarem a deles, vêm com a conversa de que ah, a civilização diz que agora os animais também sentem e também sofrem e mais isto e mais aquilo. A gente vai deixando esse populismo passar e quando damos por ela, prontos! Os animais do circo já foram! Agora querem acabar com a tourada. E qualquer dia, se a gente não temos mão nisto, nem se pode sair de casa para ir dar um tirno numa perdiz. Enfim...



Desculpe-me a qualidade da prosa, que eu não tenho o jeito do Doutor. Sim, porque se há coisa que o Doutor tem, é jeito. Eu, de cada vez que me lembra daquele livro que o Doutor escreveu sobre o amor que o seu cão lhe tinha e o amor que o Doutor tinha a ele, até me vêm as lágrimas aos olhos. Pela minha saúde.



