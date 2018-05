Carta aberta à Doutora Fernanda Câncio

Cara Doutora Fernanda, se me permite tratá-la assim, que a gente a bem dizer nunca fomos apresentadas. Mas é que isto de a ver tantas vezes na televisão e nos jornais é mais ou menos como se a conhecesse, mal comparado.

Estou a escrever-lhe uma carta aberta por duas razões: a primeira é que se me acabou a cola para fechar o envelope e li não sei onde — acho que na revista das Selecções — que isto que a gente fazia dantes que era lamber os envelopes e os selos é uma grande porcaria e estamos até sujeitas a apanhar qualquer coisa. E a segunda razão, que por acaso até é a mais importante, é para as outras pessoas também lerem, que para isso é que serve uma carta aberta, vá. E eu não mando dizer por ninguém.

Tenho ficado aqui a magicar para os meus botões da bata desde que li o seu artigo sobre o Engenheiro Sócrates. E digo-lhe já que tiro o meu chapéu, bom, a rede de dormir à noite para não estragar a mise, que chapéu não uso. Não deve de ter sido nada fácil escrever aquilo. Basta a gente se pormos um bocadinho no seu lugar, para percebermos que está a falar do Engenheiro, mas também está a falar da Doutora. E dos dois, vá. Não lhe gabo por isso a sorte de ter de fazer uma coisa dessas.

Diz que não foi a primeira vez que falou do assunto, mas esta foi assim a mais preto no branco, parece-me.

Assim num apanhado, diz a Doutora que foi tão enganada por o Engenheiro como a gente. Não disse, mas deixa dito que sim, que ele se fazia passar por rico, por filho de ricos. E claro está que a gente não temos por costume perguntar aos filhos dos ricos de onde lhes vem o dinheiro. Está bom de ver que vem dos pais.

Ensinaram-me em piquena, que eu era pobrezinha mas a minha mãe ensinou-nos muito bem a todos. Só foi pena não termos cabeça para estudar... Bom, ensinou-me a minha mãe que faz parte de ser sério a gente tomarmos os outros por sérios, até prova em contrário, claro. Que são os pouco sérios que tomam sempre por pouco sérios os outros, até prova em contrário. É uma espécie de presunção, ou água benta, ou que é, da justiça. Só que na vida real.

Por isso, tomo por bom, como se costuma dizer, o que tem dito: que não soube, não desconfiou e não perguntou aos seus botões, de onde viria o dinheiro do Engenheiro. Parece-me que até agora, por o que tenho lido, ainda ninguém provou que a Doutora soubesse, nem os Doutores da justiça nem os outros.

Portantos, para mim que sou séria, é a verdade.

Mas olhe, Doutora, não é nada que nunca tenha acontecido com qualquer um da gente.

Ainda há uns anos, tivemos aqui um caso, o Jacinto, que era empregado de mesa na Canoa de Mel, que é uma pastelaria que a gente temos aqui. Um dia, o Jacinto apareceu muito afogueado lá no café, depois do mês de férias a que ele tinha direito. Então não é que tinha ganhado o totobola? E ainda naquele tempo em que aquilo dava uma bolada de dinheiro. Imagine-se a sorte! Há gente que nasce mesmo com o rabo virado para a lua, perdoe-me a expressão.

Bom, e então lá ficou o Jacinto com o negócio do patrão, num trespasse que não deve de ter sido nada barato. E ainda acabou de pagar a casinha dele. E comprou uma rulote, para pôr no lugar da tenda que tinha no campismo, que é onde aqui os vizinhos passamos as férias. E a mulher, a Palmira, nunca mais apareceu com raízes no cabelo, que dava muito mau efeito, e ela nem era feia, andava era sempre muito mal enjorcada.

Ora o Jacinto era muito amigo de dar. No Verão, no campismo, e como ele tinha agora a caravana que ainda por cima tinha um avançado assim a modos que uma varanda, era lá que a gente todos do bairro se juntávamos. E não faltava nada, tudo oferecido por o Jacinto. Frango do melhor, carapaus do melhor, sardinha do melhor, pimentos do melhor, alface da melhor, vinho carrascão do melhor. Enfim, uma mesa farta.

Está bom de ver que nunca passou por a cabeça a ninguém ir perguntar ao Jacinto: «Ouve lá, ó Jacinto! Atão mas tu ganhastes mesmo o totobola?».

Para nós, era um caso arrumado.

Por isso é que caiu como uma bomba aqui no bairro inteiro quando se veio a saber que o bom do Jacinto tinha juntado a massa durante anos e anos, a registar só metade dos bolos, dos compais, das bicas e dos abatanados, dos galões, das macieiras e das torradas, e mais dos queques, das pirâmides e bolos de arroz. E dos combinados que eles serviam ao almoço, que era um bife no prato com ovo a cavalo, batata frita, congelada, mas da boa, e com molho por cima. Também trazia salada, mas era num pirezinho à parte. Tudo nas barbas do velho, do dono. É que o homem, coitadinho, o que tinha de sobra nos quilos, faltava-lhe em esperteza. E não era magro, se é que me percebem.

Claro que isto deu aqui um escândalo, e dos grandes. O Jacinto ficou quase para morrer. Tinha sujado o nome da mulher, dos filhos, e mais atirado lama para cima da gente todos.

Mas parece que lá vai andando, uns dias melhor outros pior, contou-me a mulher, que é quem o vai visitar todos os domingos ali ao Monsanto, que é onde ele está preso.

Olhando para trás e aos olhos dos outros de fora, fomos sempre todos ingénuos, fomos sempre todos parvos, fomos sempre todos burros. Quando não fomos pior, vá.

É sempre assim. E se é com a gente, porque é que não há-de ter sido com a Doutora?

E também havia de ser assim com o Engenheiro. Mas está aqui o busílis. É que fosse como fosse lá das outras coisas que dizem que ele fez, a verdade é que o Engenheiro de ter mentido já não se safa. Lá dizia ele que também era como se tivesse ganhado o totobola, faz de conta, mas quem tinha jogado era a mãe. E depois, deu o dito por não dito e que afinal era mas era a mão amiga de um amigo, e uma mão cheia de notas, vá.

Ora a Doutora, e a gente, no fim de contas, fomos tão enganados por o Engenheiro como fomos por o Jacinto.

E ainda tomando por bom que a Doutora não soubesse de nada disto — e é verdade, Doutora, tenho de lhe dizer isto outra vez, que não há nada que diga o contrário — o que é certo é que o estrago que essa mentira do Engenheiro fez na vida da Doutora não foi pequeno. Desde as capas dos jornais até àquilo de mostrarem as conversas da Doutora com o Engenheiro, o que não dizem, insinuam, que é uma coisa muito feia que há.

Eu também não gostava nada que viesse aí por os jornais as minhas conversas com a menina brasileira que me faz as virilhas lá por Junho, Julho, que é para eu usar o meu maiô na Cova do Vapor sem passar vergonhas. É que ela me pergunta se quero assim, se quero assado e enfim... São conversas de senhoras.

Olhe, e também não gostava nada de ver escarrapachadas nos jornais e nas revistas as cartas que o meu homem me mandava quando esteve na guerra em Angola, já há um ror de anos. A gente éramos novos, e eu cá sou franca, o tema era mais ou menos o mesmo que com a menina da depilação. A mesma música, mas com uma letra diferente, se é que me percebe, que para bom entendedor, meia palavra basta, já dizia a minha avó, quando contava que gostava sempre de beber um bocadinho de «água» com a bica.

E também se diz por aí que é muito feio bater em alguém que já está no chão. Pois é, não digo que não. Mais fácil será, assim por via de já estarem no chão. Ou prontos, mesmo que estejam pendurados, é só fazer como aqueles burros de papelão dos mexicanos. É bater-lhe com uma cana. É mais fácil, mas não é bonito.

Mas depois, deitei-me cá a pensar que não lhe têm feito outra coisa à Doutora desde que esta lama a salpicou, vá. Olhe, como se fosse um autocarro naqueles dias de muita chuva.

Também lhe disseram que não vinha agora a propósito, que não era o tempo de a Doutora ter escrito aquilo. Ora, se me permite, acho até que foi muito a propósito, por acaso. Diz a Doutora que está a responder à carta do Engenheiro quando bateu com a porta lá no partido dele. Pois ao não perceber o Engenheiro porque se envergonham os colegas, ao dizer que são calúnias, ao insistir na história dele está, digo eu, a dizer-lhe o mesmo a si, por entreposta pessoa. E quem não se sente...

Nesse particular, também já ouvi dizerem que é muito feio os colegas do Engenheiro lá do partido lhe virarem as costas, virem dizer que aquilo é uma pouca vergonha. Fazerem como fizeram ao César — ao César dos antigos, não é este agora açoriano — que lhe deram umas quantas pauladas na cabeça, parece-me. Ou então foi com pedras, não sei bem precisar, mas meigos não foram com certeza, que esses gregos não brincavam em serviço.

Ora eu tenho um ver diferente da coisa: como a Doutora escreveu no seu artigo do jornal: se o Engenheiro fez ou não fez aquilo que os procuradores andam à procura (que está-se logo a ver pelo nome que isso que eles fazem) a gente vamos ter de esperar por o fim, como nas novelas. Mas enquanto o pau vai e vem, não folgam as costas, que lá que ele mentiu, lá isso mentiu. Nem é preciso acompanhar muito o caso para saber que lá que isto cheira a esturro, ou a bispo, como que se diz na minha terra, lá isso cheira. E parece-me clarinho como água que isso deve de envergonhar os colegas dele. E os amigos. E a gente todos.

A gente todos devíamos de ter vergonha de, nestes anos todos, ainda não nos termos conseguido livrar do joio para ficarmos só com o trigo, mal comparado.

A gente andamos aos anos de pentáuze em pentáuze, que é assim as casas melhores dum prédio, desde a do Doutor Duarte Lima até à do Engenheiro em Paris. E insiste. E baralha e volta a dar. Ou do Doutor Isaltino, o nosso «roubo, mas faço» português. Esse então, parece mesmo saído de uma novela brasileira, mal comparado. Quer dizer, por acaso até muito bem comparado, Deus me perdoe.

Mas já dizia a minha avó que se embebeda o peru à vontade do dono, não é?

As pessoas são muitas coisas. E a gente já andamos todos cansados daquela conversa do «estou aqui na minha qualidade de ministro», «falo na qualidade de deputado», «comento apenas na minha condição de pessoa», como se fossem fatos, ou batas, vá, que a gente podemos deixamos em casa.

Há alturas na vida em que a gente temos de ser inteiros, parece-me. O ministro, o deputado, a pessoa, tudo ao mesmo tempo.

E a pessoa não pode fingir, lá por via do segredo, ou da presunção da inocência, que não vemos, que não ouvimos, que não nos envergonha.

Ter vergonha não muda as coisas (que o diga aqui a do terceiro esquerdo, que ainda o marido não tinha arrefecido no Alto de São João e já cá estava o Esteves da Farmácia metido em casa). Mas ter vergonha é o primeiro passo, digo eu. E, aqui para nós que ninguém nos ouve, também é o mínimo, não é?

E agora falo-lhe na minha condição de porteira: a Doutora não escreveu o seu artigo na condição de jornalista. Ou melhor, vá: não foi só na sua condição de jornalista. Foi também na sua condição de amiga do Engenheiro, ou de ex-namorada, ou lá o que fosse, isso é com a Doutora e lá isso eu não me meto na vida de ninguém. E na sua condição de pessoa. De uma pessoa que se sentiu enganada por outra. E que sentiu que essa outra pessoa, como escreveu a Doutora, nunca perdeu um minuto de sono a pensar na lama para que a tentam arrastar a si, Doutora, desde que esta história toda começou.

Ora isto para mim não é uma vingança. Isto para mim é dizer: «eu também fui enganada», é dizer: «eu não quero ter nada a ver com estas trapalhadas de quem nunca se preocupou em deixar claro que eu não tive nada a ver com essas trapalhadas».

E olhe, Doutora, no seu lugar, era o que eu faria. E acho que é o que qualquer pessoa faria.

E por isso, Doutora, dê isto no que der, e o futuro a Deus pertence, digo-lhe isto: portou-se como uma pessoa.

E isso já ninguém lhe tira.

Se me quiser responder, é o rés-do-chão esquerdo. Mas escreva «porteira» à frente, senão não vem cá parar.

Com licença.