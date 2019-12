Chovia copiosamente naquela cidade fria, onde o Natal não trazia a beleza da neve, mas não dispensava todos os outros rigores do inverno. Debaixo de um alpendre, o pequeno rapaz aguardava ansioso, nessa véspera de presépio, pelo cumprimento de uma promessa: as caras de bacalhau. Ele não sabia o que eram caras de bacalhau, mas soava-lhe a Natal, à parte de um peixe para ocasiões extraordinárias, que não apenas a "pescada 0" que a mãe comprava com esforço para o manter saudável.

A benemérita era a mais bondosa e inteligente das criaturas. A menina de notas escolares distintas que, um dia, talvez se tenha aborrecido e, trauteando ao espelho as músicas da moda, foi acalentando o sonho de se sentir viva com o que lhe proporcionavam ao redor da escola. Essa admirável criatura que o levara ao cinema pela primeira vez e que, anos mais tarde, afirmava comovida «tenho muito orgulho no meu mano que foi para a Universidade», prometera à mãe e ao irmão que teriam uma ceia de Natal.

E lá estava ela a juntar umas caras de bacalhau que lhe tinham dado para fazer chegar a casa do rapaz. Nessa aventura única de quase Natal, o pré-adolescente recebeu as caras de bacalhau do anjo caído que quase nunca deixou de ser bondosa e doce.

O desespero da carência da ilusão – que um dia a levou para sempre – fê-la exaltar raras vezes. Mas o que fica na memória do "mano mais novo" é a bondade profunda do seu olhar, a generosidade permanente de quem nada tinha porque se deixou perder. E, para ele, não há "ascensão" na vida que o faça esquecer que o Natal será sempre isto.