Cão que ladra não morde

António Costa, ao contrário dos Portugueses em relação aos seus cães, soube escolher muito bem o seu animal de estimação.

Quando se compra um cão convêm perceber bem a raça. Uns são de guarda, outros de companhia, uns são mais nervosos, outros uns paz-de-alma. Em Portugal a cultura de criação de cães ainda deixa muito a desejar. A maioria dos donos ainda escolhe porque são giros, queridos quando pequenos. Não se pensa muito no tempo que vai ser necessário para o treinar, no dinheiro que se vai gastar para o alimentar, nem os problemas de saúde específicos à raça.



Mal informados, os donos ficam muito surpreendidos quando o cão cresce, quando reage mal a uma visita, ou quando se torna um risco para a família e outros.



António Costa, ao contrário dos Portugueses em relação aos seus cães, soube escolher muito bem o seu animal de estimação.



Após ter perdido as eleições, e percebendo que Pedro Passos Coelho e a coligação PaF não ia ter maioria no parlamento, começou logo a analisar o contexto político. Não ficou por aí. Foi mais longe. Estou convencido que foi calculista ao ponto de, além de pensar no golpe imediato (ser primeiro ministro sem ter o partido com mais votos nas eleições), fez aquilo que se deve fazer quando se arranja um cão: olhar para o PCP e Bloco e perceber como é que eles seriam ao longo dos quatro anos de governação. Penso que foi ainda mais longe. Percebeu cedo que conseguiria criar os incentivos aos seus parceiros para se "portarem bem" e em 2019 ter hipóteses de largar um deles, ou até mesmo atingir a maioria absoluta.



Fê-lo de forma incrivelmente hábil.



Percebeu bem a raça do PCP. Percebeu que seria o mais difícil dos dois. Por isso é que foi sempre visto a "brincar" mais com o Bloco. O PCP, estruturalmente ciumento e algo inseguro face ao seu futuro, não teve escolha senão ir alinhando, de forma mais ou menos vocal, no que o Governo ia propondo. O medo era de serem ultrapassados pelo Bloco. E foram. Tornaram-se grandemente um parceiro inútil.



Percebeu bem a raça do Bloco. Há anos que o Bloco andava a tentar parecer o partido moderado que não é. O biscoito dado por António Costa foi exatamente permitir uma normalização das propostas do Bloco. Hoje o Bloco aparece a defender mais regulação na habitação e toda a gente os ouve como se a proposta não atacasse de forma direta o direito à propriedade privada. Durante estes últimos 3 anos foi assim que se foi avançando. Sempre que uma proposta que a ala esquerda do PS defendia, António Costa dava rédea à Catarina Martins. Ingenuamente a Catarina Martins predispôs-se, vezes sem conta, a ser piloto de testes, para depois António Costa aparecer com uma versão algo aguada da ideia. Quando Catarina Martins tentava sair de fila, António Costa aparecia a desautorizar e a descredibilizar.



Tem sido tão bem sucedido, que até Rui Rio parece querer por o PSD a fazer parte dos treinos.



Foi assim com os Orçamentos de Estado de 2016, 2017 e 2018. Vai ser assim no de 2019. PCP e Bloco, que fizeram o barulho de circunstância contra a proposta inicial, vão aprová-lo na generalidade. Depois retomam o teatro, qual brincadeira de treino.



António Costa até já deve ter selecionados os melhores biscoitos a oferecer para Catarina e Jerónimo. O Orçamento vai ser aprovado com alterações marginais. Por isso muitos acham que António Costa é um político muito hábil. Olhando para o comportamento do PCP e do Bloco... só posso concordar.



O que António Costa não é, é o Primeiro Ministro que Portugal precisa, que os portugueses precisam. Por isso vamos ter um orçamento de 2019 eleitoralista, mantendo Portugal na direção dos crescimentos anémicos quando comparados com os outros países de dimensão idêntica. Nós continuamos a servir de escravos fiscais, para aumentar as benesses de uma classe de cidadãos de primeira.



António Costa não é Primeiro Ministro de todos os Portugueses, é Primeiro Ministro da Função Pública e dos grupos a quem possa continuar a comprar votos. Até à maioria absoluta de 2019.



Nos próximos 12 meses espero ajudar a criar as condições para que tal não aconteça!



Pedro Antunes

Empresário e Membro Fundador da Iniciativa Liberal