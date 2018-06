Cães e crianças

Assinalámos no dia 1 de junho o dia da criança. A JSD aproveitou a oportunidade, mais do que destacar a importância da efeméride, para apresentar propostas que de facto garantem melhores condições para as crianças e jovens em Portugal.

São mais de 8.000 as crianças institucionalizadas em Portugal. Muitas destas crianças com histórias de vida com um passado traumático e para quem o Estado não tem dedicado a atenção nem iniciativa que bastem.

Há 3 anos que aguardamos a regulamentação de uma lei de 2015 e que poderia potenciar o acolhimento familiar que atualmente ronda os 3% dos casos. Estes números chocam-nos sobretudo se tivermos em conta as recomendações internacionais que referem que as crianças até aos 6 anos devem estar preferencialmente numa família e não numa instituição. "Cada criança, uma família". Esta realidade é ainda mais preocupante se olharmos para a grosseira discriminação a que estas crianças são votadas.

O mesmo Estado que permite que se deduzam as despesas com os animais de estimação em sede de IRS, não deixa que as famílias de acolhimento deduzam as despesas com as creches destas crianças. A JSD quer que este tipo de despesas com as crianças possam ser fiscalmente dedutíveis em sede de IRS.

E em caso de doença ou de necessidade de acompanhamento destas crianças o que acontece com as faltas destes pais de acolhimento? Não são justificadas. A JSD quer que passem a ser.

Também para a matrícula na escola voltamos a verificar que é o mesmo Estado que tinha a obrigação de salvaguardar e proteger estas crianças que as discrimina negativamente. Acontece que as famílias de acolhimento não podem considerar, como fazendo parte do seu agregado fiscal, a criança acolhida. A JSD não aceita que o Governo continue a discriminar na matrícula, transferência ou mudança de ciclo os alunos que estão com medida de promoção e proteção em regime de colocação de acolhimento familiar.

E falemos agora do abono de família. Faz algum sentido que à semelhança do que acontece com as crianças em acolhimento residencial, não possam as crianças em acolhimento familiar ter acesso direto ao 1.º escalão do abono de família? Para a JSD faz todo o sentido, para garantir apoio nas mensalidades das creches/jardim de infância e na ajuda para efeitos do Apoio Social Escolar, na aquisição de material escolar, etc..

Estas são algumas das propostas avançadas pela JSD para dar resposta a estas crianças. Se há papel que as juventudes partidárias têm a obrigação de assumir, até para a credibilização da sua atividade, é o de garantir que o Estado não pode em circunstância alguma deixar ninguém para trás, especialmente, as crianças.