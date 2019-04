Buracos negros

Uma escola de barcelona enfiou o nariz na sua biblioteca e descobriu que 30% da literatura infantil é "tóxica" e "sexista". Clássicos como O Capuchinho Vermelho ou A Bela Adormecida limitam-se a reproduzir preconceitos de género, com os homens em papel heróico e as donzelas em posição secundária e vitimária.É preciso acabar com isso. Segundo informa o El País, citando uma mãe exasperada, é na infância que o cérebro das crianças é moldado. Se os livros problemáticos forem retirados da biblioteca - falamos de 200 títulos, mais coisa menos coisa - as meninas e os meninos ficarão com as massas encefálicas intactas.Longe de mim perturbar os fanáticos, que pelos vistos já começaram a contaminar outras escolas da cidade. Como já disse por aqui, Montaigne e a sua torre - tradução: boa noite e boa sorte - é o único destino a que aspiro. Embora Flaubert e a sua torre também sirvam como lição de aviso: dizia o escritor francês que, por mais que uma pessoa se afaste das ondas de bosta que existem lá fora, elas acabam sempre por avançar, ameaçando a estabilidade da torre com a sua fúria e o seu rugido.

