Bruxa boa, bruxa má

Num tête-à-tête entediante em Lisboa, entre Macron e Costa, ou no mais recente encontro do Grupo de Arraiolos, alertou-se para a ascensão do populismo na Europa.Em pleno debate sobre as sanções à Hungria, um eurodeputado anunciou, em tons dramáticos, o "regresso dos velhos demónios".Por outro lado, a última discussão entre espiões letrados é sobre se o Kremlin estará - através dos seus serviços secretos e frentes "culturais" e "empresariais" - a manipular extremistas, da Catalunha ao Leste da Alemanha, para "dividir e ferir mortalmente a União Europeia".Há verdade em todas as alegações, embora as palavras sejam ambíguas. E os diversos rostos da contestação à atual ordem europeia, ou à sua política, podem figurar elementos "positivos" e "negativos".Em cima do Maio de 68, Maurice Duverger, um dos pais constitucionais da Quinta República francesa, escrevia A Democracia sem o Povo. Aí se explicava que o "centrão" local, ou o "governo do pântano", tinha dominado tão longamente o regime político que a rua estava à beira do motim, ou do total desinteresse. E ou se associava a complacente, ritual e celebratória "democracia representativa", a outras formas de expressão popular, ou seria o fim.Quatro séculos antes, Nicolau Maquiavel, nos Discursos, já especulava que a ordem dos sistemas políticos tem de comportar uma quantidade adequada de desordem, para que possa sobreviver. Chamemos a isto o imperativo das válvulas de escape.A verdade é que, depois de décadas de normalidade, e de políticas discutíveis nem sempre bem discutidas, e de uma Europa sempre dirigida pelos tais "partidos do pântano", seria normal que, algures nas "sociedades civis", surgissem formas de rejeição do medicamento.Vejamos os "nacionalismos" renascentes. Nas negociações sobre o art. 6º do Tratado de Amesterdão, lembro-me de polémicas, em que participei, acerca da inclusão ou não de referências às "particularidades nacionais". Elas foram incluídas, mas com algum receio de legitimar "nacionalismos estreitos", e se calhar até a "secessão".Mas a verdade é que o art. 50, 1 e 2, do Tratado de Lisboa, ultrapassa o medo e assegura tal separação, "unilateral", ou negociada. Temos o Brexit, claro. Mas quereríamos antes uma solução americana, do género "a Federação ou a Guerra"?E quereríamos que os antigos povos tiranizados pela pata soviética, que são hoje boa parte do todo, renunciassem aquilo que conquistaram, a liberdade nacional?Crescem os populismos, a xenofobia, a paranóia, o egoísmo financeiro, a "rejeição dos valores comuns", o eurocepticismo, apelos ao estado policial e uma espécie de democracia totalitária, ao puritanismo e à insensibilidade perante o "outro"? Sim.Mas também emergem os apelos à transparência, à "democracia directa", às políticas de imigração "responsáveis, integradoras e realistas", à "segurança dos cidadãos, sobretudo os mais vulneráveis", a uma "melhor, diferente e mais justa distribuição de fundos comunitários", a "políticas soberanas que, prioritariamente, solucionem o desemprego, a pobreza, a exclusão e o abandono de nacionais", a responsabilização "mais atenta, mais intensa, mais frequente e mais eficaz" dos funcionários europeus, de sistemas político-eleitorais "eficazes, mobilizadores e populares", de protecção de tradições e convicções morais ameaçadas (não apenas de regiões demarcadas), e de melhor e mais verdadeira comunicação dos objectivos da União, além da língua de madeira dos partidos, e dos comunicados automáticos dos gabinetes de imprensa.Por outras palavras, a bruxa má que quer destruir a "ordem europeia" esconde uma bruxa boa, que, criticando-a com fundamento, a quer salvar. Não se queimem as duas na mesma fogueira.E investigue-se a identidade dos executores: serão justiceiros, ou os responsáveis pelo marasmo?É preciso protestar.Como dizia o outro, "amo a Europa eterna porque sofro com a Europa momentânea".O PR espera uma "conclusão rápida" do processo de Tancos. Este inclui uma dimensão judiciária-judicial, dificultada por múltiplos incidentes graves quanto a competências, e outra político-militar, que nunca teve verdadeiras consequências.O alarme público pela suspeita de uma "quinta coluna" criminosa no seio do Estado só se viu igualado pelo número daqueles que, por culpa de uma tutela errática, ridicularizaram o caso. Apesar disso, as Forças Armadas nacionais impõem respeito nas missões internacionais que continuam a executar, da Lituânia (fuzileiros e Força Área) à RCA (exército) e à segurança mediterrânica (Marinha). E só não fazem mais porque o poder político não quer.Lisboa (a tal cidade onde as ridículas querelas PSD-CDS impediram outro rumo) continua a saque. O lixo incomensurável e as trapalhadas de trânsito (fomentadas por obras públicas desnecessárias, caras e irresponsáveis), o mau estado das vias e a sujidade dos edifícios, a fraude das ciclovias aos soluços e a paralisia policial, o caos e a prepotência, sabotam tudo o que se ganha no turismo de qualidade, na afluência, no novo negócio e na "internacionalização". A última curiosidade é a dos transportes públicos: estes foram municipalizados em 2017, para melhorar a gestão e as receitas. Mas quando se fala na essencial medida de redução do preço dos passes, quem paga? Não a autarquia, mas o OGE.André M. Santos (na foto), com Sete, confirma-se como um mestre da guitarra. Tem Paredes, Zeca Afonso (o admirável e minimizado Vejam Bem), Buarque/Vinicius, tradição, jazz e o flamenco. É um projecto ambicioso: a face instrumental irrepreensível, a vocal suficiente, se bem que com os melhores nomes, e sem vacas sagradas. Já Luís Pucarinho, em Saiarodada, aventura-se na balada urbana, entre Sérgio Godinho, Cabo Verde, fusão e rap. Há ainda boas ideias em Fere, com Montedor (ambiente, pós-rock, heavy), João Lencastre, Movements in Freedom (free melódico), e Norberto Lobo, Estrela ("música do mundo" experimental). A ler: Os Contos Mais Arrepiantes de H.P. Lovecraft, com ilustradores nacionais.