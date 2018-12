Brincar aos pobrezinhos

Já não há paciência para as desculpas esfarrapadas de alguns dirigentes do futebol português. A última pertenceu a Domingos Soares Oliveira. Toda a explicação dada sobre o IVA cobrado ao Benfica no casamento da filha quase que dava para rir se não fosse tão grave. O administrador da SAD encarnada revela que o adiantamento de vencimentos futuros a alguns funcionários é uma prática antiga no clube. Tudo normal. Diz também que, neste caso, ele beneficiou desse adiantamento, mas que já está regularizado. Também é tudo normal.

Só faltou mesmo explicar que, para não pagar IVA, utilizou a empresa na qual trabalha. Ou seja: o Benfica, através dele, cobrou IVA indevidamente de um evento que não era seu. Ou então está a abrir uma nova área de negócio, através da Benfica Corporate, para organizar bodas, baptizados e afins. Especialmente se forem de familiares dos seus dirigentes.

Na reacção à polémica, Domingos Soares Oliveira diz que é apenas cusquice. "Quando se entra em questões pessoais, acho que se passa uma barreira que não se deve passar." Tem toda a razão. O problema é que foi ele a destruir essa barreira. Mas alguém acredita que um alto funcionário da SAD, cujos vencimentos em 2017 ultrapassaram os 400 mil euros, precise de recorrer à empresa que administra para pedir uns trocos emprestados, em forma de IVA, de modo a organizar o casamento da filha? Chega a ser quase um gozo a todos aqueles que vivem com muito menos. O CEO dos encarnados tem feito um trabalho notável, mas são estes pequenos deslizes que, por vezes, estragam tudo.

Também escusada era a reacção de Francisco J. Marques. O director de comunicação do FC Porto usou o twitter para dizer que aguarda pelas fotos do casamento. Se a ideia era ter piada, mais não conseguiu do que voltar a ser infeliz. Mas para ele já é um hábito difícil de evitar.



