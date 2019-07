ePaper ou encontre-o nas bancas a 24 de julho de 2019.

O AGENTE SECRETO MAIS FAMOSO DO MUNDO vai mudar de sexo. Quando ouvi a notícia, encolhi os ombros e soltei um "é inevitável". Na minha cabeça, a próxima história da saga 007 teria um James Bond arrependido por toda a "masculinidade tóxica" que espalhou em 24 filmes – e a oferecer a própria genitália a título de indemnização.Falso alarme. James Bond não vai submeter-se aos rigores da cirurgia. Será uma outra mulher – negra, por sinal – a tomar o seu lugar como 007. James, esse, estará reformado, algures nos trópicos. Confesso que nada disto me inquieta. O meu Bond já está reformado há 34 anos, quando Roger Moore pendurou as chuteiras. Que o próximo 007 seja homem, mulher ou uma mistura andrógina de ambos – shaken, but not stirred – são contas de um rosário que já não me pertence.