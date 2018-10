Borlas & porreirismo: é a cultura, estúpido!

Com o embuste da ampliação do CV, vários festivais, eventos culturais e desportivos, instituições públicas, universidades, empresas, jornais, revistas, estações de televisão e de rádio, etc., usam e abusam de voluntários e estagiários a quem não pagam um único cêntimo pelas tarefas que asseguram

Há alguns anos, convidaram-me para escrever um texto que integraria uma obra que seria publicada pela Imprensa Nacional/Casa da Moeda. Antes de dizer sim ou não, perguntei qual seria a contrapartida financeira por esse meu trabalho, ao que me responderam, balbuciando: "Bem, trata-se de publicar na Imprensa Nacional…" Depois de, durante vários segundos, me fazer de parvo (nunca conheci ninguém que conseguisse fazer-se de parvo com tanta facilidade como eu), e perante a insistência bacoca do meu interlocutor sobre as vantagens, para o meu curriculum, de publicar numa editora como a Imprensa Nacional, retorqui que valorizava mais a ideia de ter o meu frigorífico cheio todas as semanas que a própria existência de uma editora prestigiada como a Imprensa Nacional. A equipa universitária que estava a coordenar o livro, note-se, trabalhava no âmbito de um projecto financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT).



Podia multiplicar os exemplos, retirados da minha experiência pessoal, em que me pediram para trabalhar gratuitamente, quase sempre com o mesmo argumento: "É bom para o seu curriculum." Mas não quero desfalcar a paciência do leitor. Porque a questão é esta: deve-se pagar sempre a quem trabalha? Todo o trabalho deve ser remunerado, seja ele permanente ou temporário? As empresas, entidades e organizações que recorrem sistematicamente à figura do "trabalho voluntário" – termo capcioso, pois todo o trabalho, exceptuando o trabalho escravo, é voluntário – acham que não. Os argumentos para justificar a iniquidade de ganhar dinheiro sugando e parasitando o trabalho dos outros são vários, mas entroncam quase todos na mesmíssima cantilena: o enriquecimento do curriculum.



Com o embuste da ampliação do CV, vários festivais, eventos culturais e desportivos, instituições públicas, universidades, empresas, jornais, revistas, estações de televisão e de rádio, etc., usam e abusam de voluntários e estagiários a quem não pagam um único cêntimo pelas tarefas que asseguram. Tarefas que, em muitos casos, são essenciais ou indispensáveis ao bom funcionamento da instituição ou do evento. O número de empresas que aceitam estágios não remunerados para tapar carências de trabalhadores permanentes e poupar nos salários, e/ou por razões fiscais, está por determinar, mas estima-se que seja considerável (se visitarem o site Ganhem Vergonha! – Plataforma de Denúncia de Empregadores Sem Vergonha, podem fazer uma ideia).



Concentremo-nos num caso – o DocLisboa – que está a decorrer neste momento e termina no próximo dia 28. No site do evento, organizado pela Apordoc – Associação Pelo Documentário, na secção relativa ao voluntariado, dizia-se: "Braços fortes, cabeças criativas, sentido de responsabilidade e, sobretudo, boa vontade: precisam-se. Se tens tempo livre, paixão por cinema e vontade de contribuir para o funcionamento de uma máquina destas a partir de dentro, então este desafio é para ti. Manda-nos o teu currículo para voluntarios@doclisboa.org. E vemo-nos em Outubro!"



Pois bem, o que é que estes "voluntários" fazem durante os 11 dias em que decorre o festival? Trabalham nas bilheteiras, entregam e orientam as acreditações dos convidados, organizam convites, dão informações, distribuem catálogos e merchandising, vendem livros e outro material numa banca, etc. Tarefas, dir-se-ia, fundamentais à realização do DocLisboa, mas que a Apordoc, pelos vistos, porque não remunera as pessoas que as desempenham, porque nos orçamentos que apresenta aos financiadores não contempla uma verba para esse efeito, considera menores ou irrelevantes.



Quando alguém os questiona pelo recurso sistemático a trabalhadores não remunerados, os organizadores do DocLisboa respondem, implicitamente, com a "missão civilizadora" da cultura. Convencidos de que estão a cumprir uma função sagrada, os dirigentes do DocLisboa continuam a olhar para o dinheiro como uma coisa "impura" ("impura" nas mãos dos outros, entenda-se) e reproduzem a mentalidade aristocrática dos que desprezam as "preocupações burguesas", em que a personagem principal é o "metal vilão".



Nas cabeças dos responsáveis pelo DocLisboa, trabalhar "para a cultura" é um dever de cidadania, e todos (excepto eles) devemos empenhar -nos, de borla (ou seja, "por amor à camisola", "por carolice", como costumam dizer aqueles que exploram – desculpem, como é na "cultura", não é exploração – o trabalho dos outros sob o falso nome de voluntariado), na divulgação da cultura. Em compensação, não apenas estamos a contribuir para a formação, educação e desenvolvimento cultural do país – Hosana! Hosana! –, como ainda "ganhamos experiência", conseguimos estabelecer "uma rede de relações e de contactos" (capital social), temos o privilégio de contactar com intelectuais e artistas, podemos assistir aos processos de produção e ver por dentro como se organiza um evento cultural, e blá, blá, blá.



O que estes "missionários da cultura" não percebem, na sua fantasia da "superioridade moral da cultura" (o que traduzido em vulgar quer dizer: "cortina de fumo que serve para esconder quer o corporativismo do sector da cultura, quer os preconceitos e o snobismo das elites culturais urbanas"), é que o recurso generalizado ao trabalho não remunerado 1) Contribui para perpetuar a desvalorização social da própria cultura; 2) Legitima a escassez de financiamentos públicos e privados às actividades culturais; 3) Favorece a destruição persistente de postos de trabalho remunerados (há cada vez mais postos de trabalho que estão ameaçados porque há quem aceite preenchê-los de borla, e muitos outros já foram entretanto transformados em voluntariado, estágios, etc., olhem para as universidades, olhem para as redacções dos jornais, olhem para os festivais literários, etc.);



4) Quando não provoca a extinção de postos de trabalho remunerados, está na origem da degradação das condições laborais (abuso de recibos verdes, remunerações abaixo do salário mínimo, etc.); 5) Intensifica a desigualdade nas relações sociais, pois só alguns, os que dispõem de tempo livre, é que se podem dar ao luxo de "trabalhar de borla" e de multiplicar o seu capital social e a sua rede de relações, porque quem está verdadeiramente numa situação frágil, quem precisa de contar cada cêntimo do seu dinheiro para pagar as despesas mensais, não o pode fazer; 6) Abre caminho a um mercado que vive de borlas e de porreirismo: hoje é na cultura, amanhã é na restauração (conheço casos em que já é assim, com os patrões a exigirem, além do horário de trabalho acordado, uma hora grátis todos os dias, com a chantagem de que "não falta por aí quem aceite, é pegar ou largar") e por aí fora.



Se as equipas permanentes do Doc Lisboa são pagas, as equipas extraordinárias ou temporárias também devem ser pagas. Se o trabalho dos temporários é fundamental à realização do Festival, é porque é importante, logo, deve ser pago. De uma vez por todas: não pagar a quem trabalha é imoral e quem recorre a este tipo de exploração deveria ser responsabilizado e deixar de ser financiado com dinheiros públicos. E tanto faz se promove a "alta cultura" ou as alheiras de Mirandela.