Bolsonaro e a criminalidade no Brasil

O crescimento da extrema-direita é uma realidade global, como demonstram a realidade europeia e brasileira.

No Domingo passado Jair Bolsonaro foi eleito Presidente do Brasil, algo que muitos julgavam não ser possível.



O sonho do início da governação do PT, de que grande parte da população brasileira poderia sair da pobreza, acabou por morrer.



A esperança deu lugar ao desânimo e ao descrédito do Governo, ensombrado por muitos casos de corrupção, uma grave crise económica e degradação dos serviços públicos.



Para perceber a razão desta eleição é necessário conhecer alguns dados referentes ao Brasil que são bem diferentes da realidade da Europa.



Neste país são cometidos cerca de 64.000 homicídios por ano, uma média de aproximadamente 175 por dia. Repito 64.000 homicídios por ano, fixem este número.



A compreensão da dimensão desta tragédia só pode ser efectuada por comparação com outras realidades similares.



Esta semana caiu um avião na Indonésia e morreram 189 pessoas, ou seja, o número de mortes por dia no Brasil, em resultado de homicídios, equivale praticamente à queda de um avião por dia.



Para se ter uma noção da taxa de homicídios na república mencionada, a mesma é 30 vezes superior à da Europa.



O homicídio é a causa de morte de cerca de 50% dos brasileiros entre os 15 e os 24 anos, isto é, quando um jovem morre existe uma elevada probabilidade de ter sido assassinado.



O número de vítimas mortas por disparos de armas de fogo situa-se perto dos 70%, quando na Europa é cerca de 20%.



Na última década, o número de vítimas mortas por armas de fogo aumentou cerca de 25%, o que denota que cada vez mais há um recurso a armas de fogo para cometer homicídios.



Nos últimos 10 anos foram assassinados cerca de meio milhão de brasileiros, número semelhante às vítimas que ocorreram na sangrenta guerra civil na Síria.



Aliás, no ano de 2017 houve mais vítimas de homicídios no Brasil do que mortos na guerra da Síria, o que evidencia a gravidade do problema.



Se atentarmos no número de mortes provocadas pelos Taliban no Afeganistão em 2015 verificamos que são uns "meros" 3500, o que parece uma insignificância face aos números já referidos.



A guerra do Iraque também apresenta valores substancialmente mais baixos de vítimas mortais do que o número de homicídios no Brasil.



O total de soldados norte-americanos mortos em combate na guerra do Vietnam (que perdurou durante vários anos) ascendeu a cerca de 58.000.



O número de militares portugueses mortos durante a guerra colonial foi cerca de 9.000.



Para além dos homicídios, os furtos e roubos também assumem uma proporção assustadora para os nossos padrões.



Os arrastões são frequentes no Rio de Janeiro, sendo certo que em alguns casos os assaltantes utilizam armas de fogo automáticas.



Algumas favelas tornaram-se o quartel-general de poderosos grupos de narcotraficantes que nem sequer a Polícia Militar consegue combater.



Em algumas situações foram utilizados mais de 4.000 soldados das forças especiais do exército brasileiro para entrar nas favelas, recorrendo-se inclusivamente à utilização de helicópteros e veículos blindados.



As operações são planeadas como verdadeiras batalhas militares e envolvem violentos confrontos em zonas onde o Estado há muito perdeu o seu poder.



No ano de 2017, a taxa de roubo e furto de viaturas no Brasil foi de um por minuto, superando o número anual de igual tipo de delitos ocorrido em 2016 que foi de 557 mil.



Em 2017, devido à greve da polícia, houve várias lojas em cidades do Brasil que foram saqueadas por dezenas de populares. Para a reposição da ordem foi necessário recorrer ao exército brasileiro.



Em Agosto de 2016, o Ministro da Educação português Tiago Brandão Rodrigues e a sua assessora deslocaram-se ao Rio de Janeiro para acompanharem os jogos olímpicos e foram assaltados por um indivíduo com uma faca, junto à praia de Ipanema.



O clima de insegurança é bem visível nos condomínios fechados, vedados com arame farpado electrificado e vigiado por câmaras e seguranças armados.



Os veículos dos empresários são blindados e muitos optam em São Paulo por se deslocar de helicóptero, fugindo desta forma ao trânsito e a assaltos.



Com a crise económica, num país onde existe um grande fosso entre as classes sociais, a violência aumentou ainda mais.



Num clima de quase guerra civil, os brasileiros decidiram escolher um ex-capitão do exército, apoiado por um general, para os liderar.



O programa do novo Presidente da República do Brasil contém medidas radicais para combater a criminalidade e tudo indica que o exército passará a ter um papel mais activo nessa matéria, o que é do agrado de muitos dos seus apoiantes.



O crescimento da extrema-direita é uma realidade global, como demonstra a realidade europeia e as eleições regionais do último fim-de-semana no estado do Hesse, na Alemanha.



O partido Alternativa para a Alemanha, partido de extrema-direita, obteve uma votação de 12% na eleição da Assembleia Regional de Hesse, está presente nos 16 parlamentos regionais e tem igualmente assento no Parlamento Federal.



Como todos sabemos, em vez de os resolverem, os radicalismos acrescentam problemas.