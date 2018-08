Bloco perde virgindade... e outras notas de Verão

1 - Há muito que se percebeu que uma das apostas do Bloco era colocar-se num pedestal moral. Eles são os "pelo povo", os restantes são pelo "grande capital"! O caso Robles é só mais um, no já longo mostruário de ações contraditórias dos seus dirigentes. No artigo do Observador (link) fica um resumo claro sobre como se comportou Ricardo Robles. Só os mais distraídos achavam o Bloco virgem de inconsistências e cinismo. O Bloco, como os outros, seguem religiosamente uma espécie de manual de partidos para totós! Primeiro defende com unhas e dentes, assim que a maré da voz popular muda e rapidamente vendem a alma ao diabo, descartando e distanciam-se da pessoa que até horas antes defendiam!

O Bloco perdeu a virgindade ética... para quem ainda acreditava nela!

2- O caso Robles enfraqueceu, mas também normalizou o Bloco. Como já muitos escreveram, já não é, talvez nunca tenha sido, o tal partido idealista da sua génese. Hoje é um partido com fome de poder. O Bloco aburguesado torna-se cada vez mais seu semelhante, descartando a ideologia por umas migalhas de poder. Cabe agora ao PS analisar os riscos, de ter levado o Bloco pela mão, por vezes até ao colo, qual pai babado. Criou um monstro que concorre por uma parte do mesmo eleitorado, com o mesmo cinismo de partido de poder.

Ganhou quatro anos de orçamentos, quase certo, mas no longo-prazo vamos ver como fica o país.

3 - O Governo fica com 33% do SIRESP, ao arrepio do que "garantia" Eduardo Cabrita, Ministro da Administração Interna, a outubro de 2017. Longe vai a promessa de que o Estado ficaria com 54%. Fica assim com a participação detida por uma empresa falida do universo BPN, a GALILEI, resolvendo com o dinheiro de todos nós mais um problema daquele banco! Já a Altice exerceu o direito de preferência na compra das participações da ESEGUR e Datacomp e fica com 52%, controlando assim o consórcio e defendendo os seus acionistas.

No SIRESP, tal como na TAP, o Estado gasta, mas não manda nada!

4 – Os partidos com assento parlamentar claramente não sabem gerir a sua própria casa. Apesar dos mais de 70 milhões que recebem de subvenção das legislativas, os partidos com assento parlamentar conseguem angariar quase 50 milhões de euros em dívidas. Apesar do aparente cartel do financiamento partidário, que existe apenas para garantir as barreiras à entrada de novos partidos e um fluxo generoso de dinheiro a entrar, PS e CDS estão tecnicamente falidos. O único partido com a casa verdadeiramente arrumada é, espantem-se, o PCP. É também, espantem-se novamente, o único partido com assento parlamentar a defender a exclusividade do financiamento privado aos partidos!

Avante com isso camaradas!

5 – Steve Bannon vem a caminho da Europa com a intenção de unir os populistas anti-Europa. É algo que já foi tentado, uma Internacional "Populista", e nunca funcionou. A ideia de que é possível unir as LePen, Orbans e deWilders da Europa é assustadora, mas confio nos Europeus, como confio nos Portugueses. O receio é fundado. Steve Bannon está bem financiado, tem um objetivo claro, uma boa capacidade organizativa. Desconfio que os grupos parlamentares europeus, pró-democráticos, não estejam equipados para nos defender.

Espero estar errado e que se aliem para matar este mal pela raiz.

Pedro Antunes

Empresário e Vice-Presidente da Iniciativa Liberal