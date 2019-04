Os carros eléctricos, eu compreendo, aceito e aplaudo. Encher Lisboa de trotinetas e bicicletas e diminuir drasticamente o espaço para os automóveis, não.Primeiro, Lisboa não é Amsterdão, uma cidade plana. Segundo, chove ou devia chover o suficiente para as tornar um meio de transporte penoso grande parte do ano. Terceiro, porque andar de bicicleta ou trotineta, em meio urbano, e numa cidade como Lisboa, sem regulamentação de segurança, a começar pela obrigatoriedade de uso de capacetes, é perigoso. Quarto, porque a seguir aos tuk-tuks, as bicicletas e trotinetas trouxeram, o caos para a cidade, e, de novo, lembro que estamos em Lisboa onde só uma presença fortemente repressiva, como a da EMEL dá alguns escassos resultados.Quinto, e mais importante, porque afasta crianças, deficientes e idosos da cidade, quer no que precisam de fazer, quer no lazer que possam procurar. Não os estão a ver a andar de trotineta, pois não?

