Belenenses, “el más grande”

River Plate-Boca Juniors é o jogo do século. Seja XX ou XXI. É como se a final do Mundial fosse Brasil -Argentina ou a da Liga dos Campeões Barça-Real. Elevado ao cubo, claro. Basta ver a reacção em cadeia para a segunda mão da final, no próximo dia 24: tanto dos jornalistas (1.664 pedidos para tão-só 191 lugares no Monumental) como dos adeptos (a adesão maciça às bilheteiras dá para encher quatro Monumentais e meio). River-Boca é um sonho tornado realidade.Na história, só o Belenenses interage com dois centenários clubes argentinos. A epopeia começa em 1975, no torneio de Valladolid. Na meia-final, o Belenenses arruma o Sporting de Gijón por 3-2 (González mais González mais Pietra reagem ao madrugador 2-0 dos espanhóis) enquanto o Boca elimina o anfitrião. Na final, a 23 de Agosto, um golo de Quinito aos dois minutos anima a malta. Só que o Boca dá a volta, por Cambón (29’) e Potente (32’).Três anos depois, o Belenenses é convidado para um outro torneio em Espanha, agora Bilbao. Na meia-final, 2-0 do Athletic. No 3º e 4º lugares, o River Plate faz 3-0 com bis do defesa-central Passarella. Que ainda festeja o hat trick, só que é anulado por fora-de-jogo de Luque. Pormenor: esse River inclui quatro titulares da final do último Mundial, dois meses antes. Já agora, há repetentes do Belenenses em 1975 e 1978? Só dois, Sambinha e Isidro.