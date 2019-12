Mais crónicas

Baratas tontas 28-12-2019 Macau e Hong Kong são produtos de duas culturas políticas distintas. Hong Kong descende de uma cultura que dá particular importância a questões de liberdade política e de democracia representativa; e que sempre viu no poder centralizado uma ameaça a essas virtudes. Já Macau é filho de outros pais

Os trolhas e os carpinteiros 27-12-2019 “Nós precisamos de imigrantes, mas temos de saber de que é que precisamos”, dizia o homem com um plano para o país

À lareira da EXPO (2) 25-12-2019 Com o anúncio do êxito da candidatura portuguesa, em Junho de 1992, a ascensão de Mega Ferreira tornou-se cada vez mais notória e os acontecimentos precipitaram-se num remoinho de medidas, entre as quais a criação do Comissariado da Exposição Internacional de Lisboa, inicialmente presidido pelo engenheiro António Cardoso e Cunha

Anna tem dois n 24-12-2019 Que significará hoje este nome – Anna Karina, um n a seguir ao outro – para os millennials? Talvez um póster num cineteatro restaurado de uma cidade antiga sobrevoada em low-cost

A chegada do superavit, o novo herói 24-12-2019 O homem que quer ser tudo menos ministro das Finanças teve a capacidade de conseguir o que Passos Coelho, Vítor Gaspar e Maria Luís Albuquerque tentaram durante muitos anos: ir além da troika. E ninguém deu por nada...

A justiça negociada de António Costa 24-12-2019 A justiça negociada tem um espaço próprio, que pode ser decisivo na afirmação do Estado de direito. Mas não deve ser um passaporte para a liberdade para milionários de toda a espécie

A nostalgia dos anos 90 23-12-2019 Quinze a 17 anos é o tempo necessário para se criarem memórias para mais tarde recordar, garante Paulo Silver, que em fevereiro de 2017 decidiu criar espetáculos revivalistas dos anos 90 – um negócio que já vale €4 milhões: “Se houvesse viagens no tempo, era isso que nós estávamos a vender”

Cubo Mágico 23-12-2019 Mas o que conta é essa homenagem constante que fazemos aos filhos, não sei se por amor verdadeiro ou altruísmo, se por exibicionismo do que vemos sempre como uma projeção ou, pelo menos, aspiração nossa.

Do Tamisa ao Potomac 22-12-2019 Haverá um laço entre as eleições no Reino Unido, com a catástrofe da “esquerda”, e o processo político nos EUA, que desagua na impugnação presidencial? Onde está a voz, o coração e a mente do povo?

Sexo ou gatinhos? 22-12-2019 Defendi Ventura em nome da liberdade de expressão e do excesso de reprimenda de Ferro Rodrigues, mas já tenho as minhas dúvidas sobre o cartaz do Chega, pela legalidade de o colocar onde está

Fantasias de Natal 21-12-2019 A ideia peregrina de que o Estado deve “apoiar” a comunicação social não deixa de me provocar um arrepio de horror pela espinha abaixo. Quem “apoia” cria relações de dependência e vassalagem com os jornalistas que são um veneno para a democracia – e para o jornalismo

Os amigos secretos 20-12-2019 Já todos tínhamos a intimidade de umas bodas de ouro e ainda nem tínhamos começado a constrangedora troca de prendas

Greta Thunberg 19-12-2019 Agora que o fenómeno Greta acalmou, se usar o seu nome no título vou ter mais ou menos leitores? Um artigo sobre o poder das palavras e (apenas) uma delas é Greta (Thunberg).

O império contra-ataca 19-12-2019 Habitualmente chamada de magistratura de iniciativa, hoje o Ministério Público é uma magistratura recreativa: um procurador condenado por corrupção ainda por lá anda, os concursos internos tresandam a irregularidades. Mas está tudo bem...

Vergonhas que nunca mais acabam 19-12-2019 Ferro Rodrigues representa um tipo de poder instituído que tem a soberba típica de quem se atribui uma espécie de legitimidade histórica sobre a própria democracia