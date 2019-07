ePaper ou encontre-o nas bancas a 17 de julho de 2019.

Ninguém duvida do fino talento político de António Costa. Muito menos da sua capacidade para ler a realidade, em vez de se sentar a filosofar. Aprecio-o ainda pessoalmente pelo senso comum, e tenho de lhe prestar solidariedade, num momento difícil da vida familiar.Mas sem querer repetir o discurso de Marco António perante os assassinos de César, tenho aqui de, a seguir aos elogios justos, fazer a crítica impiedosa (ninguém esperaria caridade na matéria) destes quatro anos.No início, e face aos poucos trunfos de que dispunha, Costa ganhou em todas as frentes, num jogo arriscado, mas calculado: evitou uma rebelião significativa no PS, convenceu Cavaco à segunda, moderou o PCP, seduziu o BE, desiludiu Passos, relançou a divisão PSD-CDS e formou um governo de "quadratura do círculo".