Atenção aos detalhes: porque é que não receberam os imigrantes?

Por que razão não foram os imigrantes recebidos pelo PSD? O que é que há no programa do partido, na tradição do partido, no maltratado ethos do partido, que o torne indiferente aos problemas da imigração?

Houve recentemente uma manifestação de imigrantes junto da Assembleia da República reivindicando celeridade na concessão de documentos. Muitos são de países que até agora poucos imigrantes tinham em Portugal, como por exemplo o Nepal, o Bangladesh e o Paquistão. Nós precisamos destes trabalhadores, muito dos quais são explorados quase como escravos, em plantações agrícolas no Sul de Portugal. O facto de não estarem documentados tem directa relação com as condições brutais em que estão alojados e trabalham, fazendo parte de um aspecto da nossa vida económica que é escondida da maioria das pessoas.



Estes imigrantes foram, segundo a imprensa, recebidos por deputados do PS, BE e PCP, mas não pelo CDS e pelo PSD. Duvido que não tivessem pedido audiência a todos os grupos parlamentares, e não posso negar essa possibilidade, por falta de informação. Mas, caso tenham pedido, alguém me explica por que razão não foram recebidos pelo PSD? O que é que há no programa do partido, na tradição do partido, no maltratado ethos do partido, que o torne indiferente aos problemas da imigração?



Atenção aos detalhes: para que é que o Presidente falou em Espanha de uma "Espanha una"?



Há frases que ou são intencionais ou são descuidadas. Inclino-me para que sejam intencionais, o que ainda é pior. Por que razão o Presidente Marcelo saudou uma "Espanha una" no encontro de Reitores que se realizou em Salamanca? Pior ainda "una e eterna". A frase usada em Espanha, no passado e no presente, é directamente de origem franquista e com o actual conflito com a Catalunha estes são os fantasmas que não devem ser ressuscitados. Claro que teve muitas palmas e quem as bateu sabia bem mais porque as batia. Fico-me por um dito da oposição a Franco: "España es una (porque si hubiese otra, estaríamos todos en la otra)."



Atenção aos detalhes: nos jornais como nos partidos



Existe um enorme conservadorismo dos portugueses que, vociferando contra os partidos grandes, nunca mudam o seu voto para novos partidos ou quando mudam, a mudança dura uma eleição. O mesmo acontece nos jornais. A pequena parte dos portugueses que ainda compraram os jornais, e a ainda mais pequena parte que compra outros jornais que não o Correio da Manhã, parece que não vê o i. O i deveria ser mais reconhecido por várias das suas qualidades. Uma o seu grafismo, mas outra também aquilo que é o núcleo duro dos jornais: notícias. Enterradas nas suas páginas, mas em particular nas entrevistas, encontram-se notícias que os outros jornais pegam muitas vezes sem indicar a fonte, fazendo o truque habitual de revisitar um tema ou uma pessoa quinze dias depois para parecer que não vão a reboque uns dos outros. É pena que seja assim, o i merecia mais.



Atenção aos detalhes: a grande operação de normalização e do esquecimento...



…está em curso no futebol. O que é que se passou? Um caso de polícia que está a ser "investigado". Ponto. Presidente, primeiro-ministro, sumidades, proto-sumidades, jet set, tudo volta aos seus lugares nos estádios. Todos proferem palavras de indignação protocolar no que aconteceu na "academia", nome bizarro, do Sporting, "mas a vida continua".



O problema passou a ser um caso anómalo de violência de alguns elementos "descontrolados" de uma claque. E as sucessivas notícias de corrupção, compras de jogadores, de árbitros, de jogos, de campeonatos, de fraude fiscal, de contratos meio visíveis, meio nos offshores, etc., etc. Mas quem é que quer saber? Ninguém, pelos vistos. Acaso os nossos mais altos dignitários que recusariam ficar ao lado de um corrupto económico conhecido (e mesmo assim nem sempre), têm qualquer problema em se pavonear nos estádios com esta gente fina? Se o "incidente" de Alcochete fosse daqui a quinze dias, acaso essa fina flor do desporto nacional que agora tantos conjuram não estaria ao lado do Presidente e do primeiro-ministro? De facto nada disto é para tomar a sério.



Atenção aos detalhes: o único cronista tory português



Nos últimos anos abundam muitos cronistas e comentadores reaccionários, de direita e muito de direita, com predomínio da primeira categoria. Mas há uma excepção e uma raridade: temos um genuíno cronista conservador, que pensa como um conservador e escreve como conservador. Tem o pequeno problema de não ser inglês, coisa que certamente deplora, mas em tudo se esforça por ser o nosso lorde, e consegue assumir bastante o papel. Eu leio-o com muito interesse, até porque é muito diferente pensar como um conservador ou salivar como um reaccionário. É um velho companheiro e amigo, o João Carlos Espada, e deviam dar-lhe o título de Sir. Sem ironia, porque estes últimos anos não varreram só os social-democratas, os socialistas, os liberais a sério, varreram também os conservadores.