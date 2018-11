As vacinas e o jogo eleitoral

A entrada de três vacinas para o plano nacional de vacinação pela mão dos deputados, à margem da comissão técnica de avaliação, perverte o processo e parece ser uma má decisão orçamental.

É estranho ver a entrada de três vacinas para o Plano Nacional de Vacinação pela mão de deputados da Assembleia da República e à revelia da Direcção-Geral de Saúde.



A presidente da DGS receia que se esteja a abrir um precedente de intervenção política em questões "do foro da prescrição médica", mas creio que esse comboio já partiu. Esta é a segunda vez num curto espaço de tempo que a Assembleia da República se põe a debater questões técnicas relacionadas com medicamentos.



A primeira foi em Outubro, quando o PAN propôs a proibição da prescrição de Ritalina a crianças com menos de seis anos. Antes disso já o Bloco, o PSD e o CDS tinham aprovado, em 2015, uma subsidiação fiscal que equipara as terapêuticas não convencionais à ciência.



No caso destas três vacinas é verdade que os pediatras as recomendavam fora do plano nacional de vacinação (por serem seguras e efectivas), que as três eram caras e que nem toda a gente podia dá-las aos filhos.



Mas estes três factos não fazem necessariamente destas vacinas candidatas automáticas ao plano nacional de vacinação.



As entradas no plano têm de pesar os custos financeiros (alguém estimou?) contra as vantagens médicas e têm de fazê-lo no contexto das muitas outras escolhas que fazem a política nacional de Saúde. Para muita coisa em Saúde é possível argumentar que mais é melhor, que o acesso é iníquo e nem por isso o SNS chegar a tudo.



A política de Saúde tem também de ter em conta as condições de negociação com a indústria farmacêutica, que ficam prejudicadas quando o Parlamento se antecipa à DGS e coloca o Estado negociador perante um facto consumado.



No caso das vacinas é para isso que existe uma comissão de vacinação e uma Direcção-Geral de Saúde, entidades que os bem-intencionados deputados deveriam, no mínimo, ter ouvido. A forma como actuaram sugere uma intenção política clara de concorrência com o Governo em matéria de generosidade – com pouca atenção ao erário público.