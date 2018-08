As t-shirts de praia

Ele tinha cara de quem já tinha nascido a pulso e uma pele que era um cadastro: os braços eram os de um empregado de mesa do restaurante dos pais, as pernas as de um filho de um pescador, daqueles que, por herança, sabe tudo sobre a terra e sobre o mar. Quando passou por mim a equilibrar quatro pratos numa mão e dois copos noutra, percebi que tinha também os olhos de quem acorda cedo, a respiração de quem vive a correr, a boca de quem nunca larga o osso e a atitude de quem nunca vai cuspir no prato que lhe der de comer. Nem me viu.Eu não estava ali para partir a loiça toda, portanto, desviei-me. E foi quando me desviei dele que percebi que sentar-me naquele restaurante ia ser uma guerra. Na meca do choco frito, a minha bíblia dizia-me: não cobiçarás o lugar do outro, honra o nome do senhor (Zé) e espera pela tua vez. Esperei. O senhor voltou, eu fui à luta e ele rendeu-se: "Vai ser choco frito, menina?"Sentou-me. Sentei-me. De cabeça levantada para não ver o pão e a manteiga, vi o que não queria. A fila crescia lá fora, para uns como se fosse um altar, para outros como se fosse uma cruz. Apesar do sol, consegui vê-los a todos: nobres, pobres, incluídos e excluídos (há restaurantes assim e nada é tão bonito assim). Na ombreira da porta, uma família destacava-se pela simetria (pai, mãe, avô, avó, criança de pé, bebé de colo). O pai, jovem (aquele novo jovem), vinha de T-shirt como quem vem da praia. Só que parecia chegar do Inferno.Não pude não ler o que trazia cravado no peito: "Tenho duas filhas, uma arma, um machado e um álibi." Pensei no revólver e isso revolveu-me o estômago (há coisas assim e nada arde tanto assim). Perguntei-me se ele saberia como aquilo me estragaria o almoço, se ele saberia como aquela T-shirt não tinha graça e se ele saberia como ele não tinha duas filhas porque ninguém tem realmente alguém. Acho que o Zé me viu. Cúmplice, sorriu como se dissesse "só se perdiam as que caíssem no chão".