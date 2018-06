As ruas também falam

Foto: Miss Inês

As ruas não são mudas, também falam. Ou, como dizia João do Rio, também "pensam, têm ideias, filosofia, religião" (e opiniões políticas, ideologias, uma consciência moral, acrescentaria eu). Não é preciso consultar um catedrático para perceber que as pessoas se organizam e comunicam em torno dos nomes que atribuem às coisas e que, nesta ordem de ideias, a toponímia é uma expressão do pensamento e dos valores de uma sociedade. Por isso defendi aqui, há algumas semanas, que enquanto continuarmos a obsequiar os heróis do colonialismo, mantendo-os no glossário das nossas ruas e admirando-os à distância no tempo, Portugal continuará a viver, toponimicamente, no Estado Novo ou mesmo no final do século XIX. Enquanto esses nomes continuarem a ser merecedores de veneração e uso toponímico, permaneceremos leais, por omissão, às razões que levaram esses militares e exploradores a África. Enquanto a sociedade portuguesa inteira permanecer impassível perante esta toponímia, é a empresa colonial e a sua suposta missão civilizadora que reabilitamos e justificamos todos os dias.Aqueles que dizem que não podemos olhar para o passado com os padrões éticos do presente ainda não perceberam que o passado nunca está garantido de uma vez por todas, que o passado não é uma coisa fixa ou inamovível, não está aparafusado lá atrás. Pelo contrário, o passado é flutuante, é uma questão permanentemente em aberto, que está em constante modificação, é sempre o produto de um investimento no e do presente. "As coisas não são como são, mas sim como se recordam", dizia o galego Valle-Inclán, e "a verdade, em história, permanece sempre em suspenso, é plausível, provável, contestável, em suma, está sempre a ser reescrita", defendia Paul Ricoeur. Dito de outro modo: verdade histórica é uma coisa ilusória ou inalcançável, pela simples razão de que ela está sempre em movimento, nunca está parada. O que existe é uma intenção científica de verdade e, sobretudo, de refutar o que é mentira, o que é falsificação, o que é mistificação, o que é desprezo ou indiferença por essa intenção científica de verdade. Portanto, dizer que a verdade é ilusória não é o mesmo que desprezar os factos, não significa que temos de tolerar quem contesta, por exemplo, o holocausto ou a escravatura no antigo Império português (que se prolongou, de resto, até 1974, sob outras designações, é certo, mas que, na prática quotidiana do trabalho de muitos africanos, continuava a ser escravatura).Para quem não está familiarizado com a questão da memória histórica, que tanto tem obsidiado, nos últimos anos, a academia de países como Inglaterra, França, Espanha, não é talvez supérfluo lembrar que existe uma diferença entre História e Memória. História é a resposta a questões como: o que era a escravatura, o trabalho forçado, o estatuto do indígena? Como é que os portugueses de determinadas épocas e estados sociais consideravam e tratavam os africanos? Que condições sociais, políticas, económicas fizeram com que a escravatura e o racismo fossem vistos como coisas racionais, humanamente aceitáveis e legítimas? A memória, por seu lado, está relacionada com os usos sociais (ideológicos, políticos, literários, artísticos) da História, é a resposta a perguntas muito diferentes: o que devemos nós fazer, hoje, com essas visões do mundo? Quais deveremos celebrar, homenagear e apresentar como exemplos cívicos? Que tipo de prática política queremos defender e deixar como herança para o futuro? Deve ou não haver clareza nos valores cívicos transmitidos pelo Estado democrático no espaço público e nas suas instituições?A história pode não julgar, a memória pode e deve fazer julgamentos, pode e deve reprovar ou celebrar. Pode julgar com um olhar crítico uma época do passado cujos valores já não têm lugar na nossa sociedade democrática. A memória (como de resto a própria História) tem que ver com as condições de recepção do passado e, por isso, não atribui o mesmo estatuto a todos os factos, é sempre pensada a partir do presente. Porque o mais importante, na memória, não é aquilo que se passou cronologicamente no passado, mas a forma como, hoje, olhamos para ele, ou seja, aquilo que, no presente, queremos fazer com o passado, quer dizer: as utilizações que lhe queremos dar. Por isso, a memória nunca é senão um campo ideológico e a relação com ela, qualquer que seja, é sempre política. Por isso, também, a memória é uma matéria inflamável e motivo, quase sempre, de discórdia.Só quem se fecha numa pertinaz ingenuidade é que poderá acreditar que a toponímia, as comemorações, as celebrações, as efemérides são momentos de comunhão que, por si sós, criam a "comunidade imaginada" de que fala Benedict Anderson num famoso livro de 1983 (Comunidades Imaginadas, Edições 70). Em democracia, as memórias colectivas, por muito que custe aos infatigáveis defensores de formas requentadas de nacionalismo, não são um todo coerente e consensual, isento de conflitos e concorrência. A memória colectiva é um factor de unidade e coesão, mas também de dissensão e contestação.A nossa história, quer queiramos quer não, está ligada ao colonialismo e à escravatura e é necessário tirar consequências disso. A maior das quais é esta: tem que se falar mais sobre isso, estas coisas têm que ser discutidas, debatidas. É preciso nomeá-las, verbalizá-las, qualificá-las. É preciso reconstituir e representar a arborescência do colonialismo, numa palavra, é preciso explorar a fundo a questão colonial, e é preciso fazê-lo completamente, alargando os termos do debate, fazendo levedar esse fermento.Entendamo-nos: a democracia é podermos dizer que não estamos dispostos a aceitar sem crítica as ideias adquiridas, é a possibilidade de manter um debate colectivo e público sobre o passado que não seja monopolizado pelo Estado e pelos diferentes poderes sociais (político, mediático, académico) e, sobretudo, pelos cronistas e historiadores que continuam a reproduzir versões magnificadas e sobreexcitadas da História de Portugal.