As reformas da Justiça e a propaganda eleitoral 30-05-2018 Em Lisboa prevê-se a construção de um grande tribunal junto do Palácio da Justiça, passando os tribunais do Parque das Nações para a Marquês da Fronteira.

Não se pode morrer sem preencher o formulário 30-05-2018 Se a eutanásia, tal como estava prevista nos projectos dos partidos, fosse aprovada, a “decisão em consciência” era transformada num labirinto burocrático, levando o doente a dizer “deixe estar, passo cá noutro dia”.

Chulé intelectual (2.ª parte) 30-05-2018 O fenómeno manifesta-se em escolas filosóficas, literárias ou artísticas monotonamente iguais; em crenças religiosas, juízos morais ou ordenamentos jurídicos que visam o conformismo e o acomodamento; em doutrinas ou correntes económicas, ideológicas e políticas mediocremente nocivas; em usos e costumes estupidamente inalterados e acatados

O adeus de Costa à geringonça? 30-05-2018 Daqui para a frente o PS vai carregar na reivindicação absoluta da obra feita no governo para que não fiquem dúvidas no eleitorado que possam prejudicar a conquista de uma maioria absoluta. Os bons resultados da geringonça são de António Costa e do PS, não do BE ou do PCP.

Todos falam de tecnologia 29-05-2018 "Na próxima semana, há um aliciante extra para comprar a SÁBADO: oferecemos, grátis, o livro de 94 páginas O Melhor 11 dos Mundiais de Futebol de Rui Miguel Tovar."

Corrupção corrói o país! 29-05-2018 Os partidos que estão há demasiado tempo instalados no poder acabam por cair nesta desgraça. Têm poder, movimentam milhões, gerem influências, têm "boys" para empregar e olham, principalmente, a votos.

Da Eutanásia... 29-05-2018 Começo por avisar que não esperem, desta crónica, o discurso politicamente correcto. Não o farei, acima de tudo por respeito por todo o meu trajecto e em coerência.

De mim flui o que chamas tempo 29-05-2018 Os tiranos que respiram democraticamente - de Maduro a Órban, há muito por onde escolher - sabem que o seu maior adversário é a verdade dos factos e o humanismo da prosa, tentando menorizar uma e suprimir a outra

O grande paradoxo no futebol 28-05-2018 Temos cada vez melhores jogadores, clubes que os rentabilizam melhor do que nunca, treinadores influentes, uma selecção ganhadora e até melhores estádios. Mas o ambiente à volta do futebol não pára de se degradar. Há neste paradoxo um falhanço público – e outro, do público

Fugas para a frente 27-05-2018 Em 1998, tivemos arremedos de afirmação nacional. Hoje, da política ao “futebol”, quase só vemos fugas para a frente. O que mostra que há muitos desesperados nos diversos poderes da sociedade portuguesa

Atenção aos detalhes: porque é que não receberam os imigrantes? 27-05-2018 Por que razão não foram os imigrantes recebidos pelo PSD? O que é que há no programa do partido, na tradição do partido, no maltratado ethos do partido, que o torne indiferente aos problemas da imigração?

A teoria do poço e o PS 26-05-2018 O que o Congresso tem debatido não é a esquerda ou a direita, mas sim o que deve acontecer à "geringonça" nas eleições de 2019. Como disse Ascenso Simões, António Costa resolverá

Torres, o eterno miúdo 26-05-2018 Único a jogar e a ganhar finais de Mundial, Europeu, Liga dos Campeões e Liga Europa. É um caso peculiar, o de Fernando Torres

Os moralistas 26-05-2018 Ser socialista, pelos vistos, é um activo que funciona bem no mercado imobiliário. Tão bem que o Largo do Rato devia abrir uma agência para ajudar os lisboetas sem cartão partidário na busca de uma habitação condigna

A Academia abandona a violência tauromáquica 26-05-2018 Por todo o país a Academia tem confirmado as mudanças sociais que já estão em curso e cumprido um dos seus papéis sociais fundamentais.