As pessoas que treinam

Eu posso explicar: na altura, vivia perto do rio e tinha uma bicicleta de cidade, daquelas que, de tão desdobráveis, às tantas já se parecem mais com um mestre Yoda de origâmi do que com uma bicicleta. Era isso: eu vivia perto do rio e às 8h da manhã, em dias fuscos, esse rio era uma folha de papel de alumínio visto da minha varanda. Porque vivia perto do rio, às vezes punha a bicicleta debaixo do braço e descia do quarto andar para pedalar. Quando chegava aos pés do Tejo, via-as: as pessoas que treinavam.Elas intrigavam-me. Eu, para andar de bicicleta durante uma hora (e imaginar quão fria estaria a água se nela mergulhasse ou quantas calorias queimaria se a seguir ao passeio não fosse comer um croissant misto com manteiga acompanhado de um galão escuro sem açúcar), vestia qualquer coisa confortável, que não comprometesse em termos de estilo mas não me denunciasse em termos de esforço (que era pouco, humilde, quase envergonhado).Elas, as pessoas que treinavam? Elas não. Onde eu queria ser discreta, elas queriam destacar-se - do verde-ambulatório ao rosa-choque em cadeia, havia de tudo naquela beira-rio (sobretudo um desejo colectivo de que todos os dias fossem dias de Color Run, parecia-me).Era assim mesmo: antes das 9h da manhã, enquanto eu ria por dentro elas suavam por todo o lado; e se eu sofria para dar ao pedal elas nunca perdiam a pedalada. Do fundo do meu pulmão, achava que nunca seria uma daquelas pessoas. Sete anos depois, já não vivo na casa que ficava perto do rio, já não tenho a bicicleta que parecia um quantos-queres mas - e eu não sei como explicar isto - sou agora uma pessoa que treina. Bom, eu posso explicar isto: tenho 35 anos e nunca me mexi. Estava na hora. Aliás, o meu personal trainer acha o mesmo. No último treino disse: tens 35 anos, nunca te mexeste, logo, a tua destruição muscular vai ter de ser maciça. Engoli em seco e tive saudades da minha bicicleta.