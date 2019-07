Mais crónicas

As perguntas que devíamos estar sempre a fazer... 07-07-2019 Se há grande hipocrisia no que é suposto existir de regulação na Rede é a fantochada de considerar que os "eu aceito" que pululam em qualquer lado, e que as pessoas clicam quase automaticamente, não resolvem qualquer problema de privacidade e abuso, e são uma forma de consentimento

Ana Paula, a revolucionária 06-07-2019 Une adeptos rivais do Grémio e Internacional e faz 30 por uma linha antes da suspensão da FIFA pela capa na revista Playboy

De Portugal ao Brasil 06-07-2019 Que uma parte da esquerda brasileira queira persistir na sua versão, tudo bem. Mas sem haver um gesto mínimo de racionalidade e mea culpa pelo naufrágio do PT, desconfio que Bolsonaro pode começar a pensar em 2022

Parece que a anti-ciência não é uma moda 05-07-2019 "A convivência democrática ensinou-me que a crítica, quando séria e feita de forma honesta e respeitadora, é não apenas legítima mas também uma preciosa ferramenta de auto-análise e melhoramento, pelo que a valorizo mais do que aos elogios"

O sexo e a idade 05-07-2019 Ela parecia feliz. em 1998 (na antiguidade clássica), ela queria descobrir coisas sobre os homens e as mulheres

Carta aberta ao senhor primeiro-ministro! 04-07-2019 Desde 2007, que agressores condenados andam a ser postos nas ruas no alto da impunidade de penas suspensas! E a responsabilidade para além da mentalidade dos Juízes é sua!

O Portugal que somos 04-07-2019 Na última semana, ficámos todos a saber que o órgão que fiscaliza juízes é capaz de tomar (e bem) a decisão de aposentar compulsivamente um magistrado judicial por ter mentido em tribunal.

A pequena sereia do PS e os magistrados 04-07-2019 Quando Isabel Moreira aparece publicamente a defender uma proposta do PS, deve-se aplicar fórmula que Miguel Sousa Tavares tinha para Armando Vara: é para desconfiar. A justiça precisa de reformas, mas não são aquelas que os socialistas e o PSD querem. São outras, mais simples

Ir à procura das histórias 04-07-2019 O incrível caso de José e Henriqueta, que se vestem de igual há 36 anos, revela que às vezes as histórias estão mesmo diante de nós – só é preciso alguma atenção. Mariana Mortágua também se mostrou atenta ao trabalho da SÁBADO, que usou para se preparar para a comissão de inquérito à Caixa

Vasos (não) comunicantes 03-07-2019 "E escrevo isto porque dou por mim a assistir a uma sociedade alegadamente liberal, com grande exibicionismo de Instagram, de aborto livre e direitos LGBT, mas profundamente hipócrita ao continuamente estabelecer relações entre a intimidade e a credibilidade profissional."

João Miguel Tavares e o jogo viciado 03-07-2019 O Ministério Público tem de perseguir criminalmente quem comete crimes, independentemente do seu estatuto social, económico ou politico, pois tal é essencial para a consolidação do Estado de Direito Democrático.

Subsídios para a biografia de Marcelo: Parte II 03-07-2019 Marcelo sempre foi um adepto do memorialismo, “mesmo informal ou sumário”, por entender “que é dever de todos – e em particular os protagonistas dos momentos cimeiros da nossa existência colectiva – deixarem registados factos e juízos ligados à sua experiência pessoal”

A maldição da beleza 02-07-2019 A beleza ajudou a encerrar as mulheres em armadilhas de oiro maciço, içando-as até ao céu para melhor as emudecer. Quando a jaula era uma arma, essa arma depressa se virava contra a portadora. Mas o esforço necessário para sair do calaboiço permanece grande

O retrato da justiça portuguesa segundo uma Francisca (não Van Dunem) 30-06-2019 "Depois temos as declarações da senhora ministra, 'Não é um caso que faz o sistema'. Tem toda a razão, não é um caso, são os inúmeros casos iguais a este que o fazem e é a senhora que gere a casa da 'justiça' portuguesa!"

E os polícias, senhor? 30-06-2019 “Este País” tem assistido, entre o revoltado e o incrédulo, a sessões contínuas de histórias de faca e alguidar, onde se expõe com desfaçatez como se deram golpes ao Estado, à sociedade e aos contribuintes. Mas há mais más notícias, que precisam de sair do silêncio. Falemos do estado de espírito na PSP e GNR