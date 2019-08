Desde o início do mês que a Arábia Saudita permite que as suas cidadãs tirem passaporte e viajem para o estrangeiro sem a autorização do seu guardião legal (um seu parente que funciona, na prática, como uma espécie de tutor, sendo responsável por ela e substituindo-a nas decisões relativas à sua vida).

São frequentemente divulgadas e por isso conhecidas muitas das limitações que são impostas às mulheres sauditas. Porém, ainda assim, ao ser confrontado com uma notícia como esta, não é possível evitar o choque. O choque de quem encara o pedido de emissão de passaporte ou a marcação das suas férias como um mero acto de rotina, dependente apenas da sua vontade, e a que não atribui qualquer importância ou significado.

Mas não é assim em todo o Mundo. Muitas mulheres não dão ainda por assentes e adquiridos direitos básicos e inerentes à qualidade de qualquer ser humano.

A Arábia Saudita é um reino islâmico, extremamente conservador e que, apesar de, em 2002, ter rectificado a Convenção das Nações Unidas sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres, em 2015 foi classificado em 129º lugar (num total de 134 países) no que concerne à igualdade de género.

As mulheres sauditas só puderam votar, e desde que acompanhadas por um homem, em 2015. Só em 2017 lhes foi permitido trabalhar ou ter acesso aos serviços básicos de educação e saúde sem o consentimento do seu guardião legal. Tal regra, ainda assim, é pouco cumprida, sendo frequente que lhes seja exigida a dita autorização e sem que daí advenham quaisquer consequências legais.

A concretização do acesso ao trabalho é complexa pois, dada a segregação sexual vigente, mulheres e homens não podem compartilhar o mesmo espaço físico o que implica a criação de espaços diferenciados – e com entradas diferentes – no local de trabalho.

O direito a conduzir foi conferido em Junho de 2018. São no entanto poucas as escolas de condução que aceitam mulheres e o custo de obtenção das respectivas licenças é muito elevado não estando por isso ao alcance da generalidade da população.

Os homens podem divorciar-se sem o consentimento da sua esposa e, até Janeiro de 2019, também o faziam sem o seu conhecimento. Por esta altura o Ministério da Justiça estabeleceu, como uma medida que visava proteger os direitos das mulheres, a obrigatoriedade destas serem informadas pelos Tribunais, por mensagem de texto, do seu divórcio. Tal medida foi encarada como um verdeiro sinal de progresso.

Ainda hoje o testemunho de uma mulher em Tribunal é duas vezes menos valioso que o de um homem. Legalmente, o homem recebe a herança em dobro da da mulher e, nos meios mais conservadores, as mulheres são totalmente excluídas da herança.

A mulher continua a necessitar de consentimento para casar, para viver sozinha ou para abrir contas bancárias. A lei não estabelece idade mínima para casar e são comuns os casamentos de raparigas que ainda não atingiram a puberdade.

Às mulheres é vedada a entrada nos cemitérios. Apenas aí entram depois de mortas, para serem enterradas.

Mesmo com tais leis e práticas, a Arábia Saudita foi eleita, em 2017, para a Comissão de Direitos das Mulheres da ONU, um grupo de 54 países cujo objectivo é o debate da igualdade do género e dos direitos das mulheres no Mundo entre 2018 e 2022.

Não sabemos se a Lei ora anunciada será efectivamente concretizada na prática. Porém não podemos deixar de encará-la como uma evolução deveras significativa no que respeita aos direitos das mulheres sauditas.

Um passo largo para o que é ainda um longo caminho a percorrer.