As mulheres são menos corruptas?

Na infografia ao lado o leitor pode constatar duas coisas. Primeira: há casos muito recentes de suspeitas ou condenações por corrupção um pouco por todo o mundo. Tal como em Portugal, isto não significa necessariamente que haja mais corrupção, mas que a investigação (e a tolerância social) nesta matéria viscosa está a diminuir. Se quisermos ser inocentes e optimistas – dois conceitos que costumam andar de mão dada – esta é uma boa notícia. Mas este texto é sobre a segunda coisa observável na infografia: a corrupção é protagonizada sobretudo por homens. Se pensar nos casos conhecidos em Portugal também se lembrará de homens. Como ler isto? Mais mulheres na política significariam menos corrupção?A preponderância dos homens nos crimes de corrupção é à partida fácil de explicar: se os homens dominam a política é natural que dominem também a corrupção na política. É uma questão de representação sendo que, num raciocínio também preliminar, conjecturar que uma mulher é menos susceptível do que um homem a ser corrompida cheira a simplismo sexista. Certo? Mais ou menos responde quem estuda o assunto.Um estudo bastante citado na imprensa norte-americana, Fairer Sex or Purity Myth? de investigadores das universidades de Rice e Emory, dá uma resposta: depende do contexto institucional e político. Mais mulheres num sistema masculino, autocrático e endemicamente corrupto não trazem um benefício visível. Mas uma taxa maior de participação das mulheres na política em países mais democráticos tende a estar associada a menores níveis de corrupção.O estudo arrisca uma explicação de causalidade para esta correlação estatística que acaba por estar ligada não à superioridade moral feminina, mas à dinâmica entre os géneros: a sub -representação num meio masculino e o padrão tipicamente mais alto exigido às mulheres aumentam a sua aversão ao risco – e levam à conformação com as regras vigentes, as formais e as informais. Num regime mais democrático e culturalmente castigador da corrupção isto significa que o incentivo das mulheres é para agir com discrição e prudência, ou seja, dentro das regras. Os homens, que funcionam informalmente no seu "clube" antigo, têm menos pruridos e receios de pisar terrenos pantanosos.Uma outra forma de olhar para o facto de a corrupção ser menor onde há mais participação feminina na política é perceber que os países onde as mulheres mais conseguem subir a posições de poder são precisamente os mais evoluídos e democráticos – e, logo os mais intolerantes com a corrupção. É uma pescadinha de rabo na boca. O que podemos concluir com segurança, e sem grande surpresa, é que o contexto institucional é o factor mais importante, que joga com o desequilíbrio da dinâmica entre os géneros.Em Portugal, e voltando a ser optimista e inocente, temos o que parece ser uma aversão maior à corrupção (o papel da Justiça e dos media é importante) e uma maior abertura do caminho à participação e afirmação das mulheres – tudo sinais de evolução institucional. Tudo boas notícias.