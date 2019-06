As massagens do ego

A massagem começou nos pés e acabou no ego. Durante uma hora não trocámos palavras mas devemos ter trocado algumas ideias. Não é possível que alguém nos mexa e remexa e não se passe ali alguma coisa. Quem vai àquela guerra dá e leva e eu estava a dar tudo. E depois havia qualquer coisa no ar - era a música.



Aquela música estava a ressoar naquele lugar do corpo onde, das duas uma: ou a alma se acalma como se estivesse a beber rum nas Maurícias (que já fiz porque a vida às vezes me permite umas excentricidades) ou a alma se enerva como se estivesse há três horas, cinquenta e três minutos e seis segundos a ouvir músicas românticas em flauta de pan (que nunca fiz, mas podia ter feito porque há coisas em que o YouTube não vacila).



Aquilo estava a poupar-me uma ida às Maurícias e eu já estava a viajar. De repente, a massagem terminou. Nada preparada para voltar para o Texas, perguntei-me: e agora, para onde irá esta calma toda? Temi por mim mas temi mais por aquela mulher que tinha acabado de fazer com que os meus ombros voltassem a poder ser chamados ombros e não betão. Não resisti e perguntei: "Depois de oito horas disto, como é que se enfrenta o mundo?" Ela sorriu e disse, sem romantismos: "Passo ali pela sala de hidromassagem." Fui à guerra, quem me mandou?

Aquele hotel estava o Texas, com as portas do buffet a parecerem as portas de um saloon mal frequentado. Os janelões virados para o mar mostravam o óbvio: a água com açúcar acalma mas a água salgada acalma muito mais. Naquele salão, contudo, as filas para os ovos diziam o contrário: estávamos fritos se queríamos começar o dia com calma.Havia uma massagem marcada e nós íamos fazer-lhe marcação cerrada. À hora combinada estávamos à porta. Longe da multidão, depois dos corredores já com a correria do serviço (nos hotéis a vida acontece quando ninguém está a ver), entrávamos num mundo novo. Só tínhamos descido um andar mas parecia que tínhamos mergulhado num aquário - só que um aquário cheio de velas, incensos e pedras quentes. E bambu, claro, porque faz parte.