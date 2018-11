1. Há cerca de 2 meses ocorreu um debate sobre as incompatibilidades dos magistrados a propósito das eleições dos órgãos sociais de um grande clube de futebol.

Como a discussão foi pessoalizada, se centrou essencialmente num único ponto e foi efectuada num contexto eleitoral, entendi que aquele momento não era o mais apropriado para tratar esta questão.

Os magistrados têm um regime de exclusividade profissional absoluto que não é opcional.

Ao contrário dos deputados que podem optar por um regime de exclusividade ou não, os magistrados não podem exercer qualquer outra actividade remunerada, nem mesmo a docência.

Para além disso está-lhes vedado o exercício de qualquer actividade partidária de natureza pública.

A acrescer às incompatibilidades previstas no seu estatuto, o legislador tem previsto diversas limitações dos direitos dos magistrados em vários diplomas avulsos.

Os magistrados não podem, por exemplo, apostar no placard ou adquirir imóveis em hasta pública no âmbito de execuções fiscais.

A juntar a estas incompatibilidades e limitações, não se pode olvidar que os mesmos também têm a sua liberdade de expressão coarctada face a determinadas matérias.

O Conselho Superior do Ministério Público e a proposta de Lei que visa rever o Estatuto do Ministério Público entendem que o elenco de incompatibilidades deve ser superior ao que já existe, designadamente efectuando-se um maior controlo sobre a actividade associativa dos magistrados.

O conceito subjacente a um regime de incompatibilidade dos magistrados resulta do modelo que pretendemos para a magistratura.

O magistrado do Ministério Público deverá estar isolado da sociedade, para manter uma certa neutralidade ou deverá ser um agente activo da mudança social?

Em Fevereiro deste ano, o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público publicou uma obra, elaborada pelo Juiz Conselheiro Bernardo Colaço, onde foi retratado de forma exemplar como nasceu a magistratura do Ministério Público no regime democrático.

Os magistrados dessa geração construíram uma magistratura fortemente empenhada nas causas sociais.

O facto do Ministério Público proteger os direitos dos menores, dos trabalhadores, dos consumidores e de toda a comunidade em geral, obriga a que os procuradores tenham necessariamente de se relacionar com diversas instituições fora do tribunal.

A intervenção social e a noção de serviço à causa pública dão origem a que muitas das vezes os procuradores exerçam a sua actividade cívica em associações de diversa natureza, para além das funções que desempenham nos tribunais.

Alguns dos mais reputados magistrados portugueses destacaram-se igualmente no campo associativo.

A Dra. Joana Marques Vidal foi presidente da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima e colaborou de forma estreita com a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas.

O Juiz Conselheiro Armando Leandro, uma das grandes figuras da formação de magistrados, efectuou um excelente trabalho em IPSS relacionadas com a protecção de menores em risco.

A IPSS IAC, Instituto de Apoio à Criança, é uma referência na protecção de crianças no nosso País e a direcção é actualmente integrada por ilustres magistrados judiciais e do Ministério Público, não se olvidando que um deles até foi Presidente do Tribunal da Relação de Lisboa.

Em alguns casos a intervenção dos magistrados nas associações visa colmatar falhas na actividade do Estado.

Quem está colocado num Tribunal de Menores por vezes não encontra uma instituição para acolher uma criança em risco e por isso é natural que tente encontrar soluções no âmbito associativo, dando o seu contributo para o efeito.

Nos termos da Constituição da República Portuguesa a limitação dos direitos fundamentais só pode ser efectuada em casos excepcionais, quando se verifique absoluta necessidade e esteja expressamente previsto.

É claro que essa limitação dos direitos nunca poderá ser efectuada ad hoc por parte de um órgão administrativo como é o Conselho Superior do Ministério Público, o que já se verificou acontecer.

Se se abre a porta à limitação de Direitos, Liberdades e Garantias por parte de entidades administrativas negamos o núcleo essencial da Constituição da República.

Muitas vezes, os Conselhos Superiores das Magistraturas são chamados a decidir sobre algumas questões, pressionados por ondas mediáticas, e sucumbem à tentação de deliberar relativamente a matérias que lhe estão subtraídas.

Se me perguntarem se é arriscado os magistrados fazerem parte de órgãos sociais de clubes de futebol associados a estruturas profissionais, respondo afirmativamente.

Neste momento o mundo do futebol está ao rubro e é difícil escapar à luta na lama que tudo suja à sua volta.

Se me perguntarem se o Conselho Superior do Ministério Público pode limitar a actividade dos magistrados que pretendam exercer a sua actividade associativa num clube de futebol, respondo negativamente, pois no meu entender trata-se de uma ilegalidade e violação da Constituição da República.

Hoje é o futebol, amanhã são as IPSS, no dia seguinte são os clubes de chinquilho e quando acordarmos a intervenção cívica dos magistrados desapareceu por via administrativa.

2. A direcção do SMMP concluiu a elaboração do seu parecer sobre a proposta de Lei que visa alterar o Estatuto do Ministério Público.

Por razões de estratégia e timing politico, o parecer será divulgado na primeira semana de Dezembro.

O mesmo propõe mais de meia centena de alterações da proposta de Lei que se pretende sejam discutidas na especialidade na Comissão de Direitos, Liberdades e Garantias da Assembleia da República.

Alguns colegas têm perguntado qual o motivo por que o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público não efectua igualmente greve, como sucede com os magistrados judiciais.

Em primeiro lugar, os tempos negociais relativos aos dois estatutos são diferentes.

O Estatuto dos Magistrados Judiciais já foi aprovado na generalidade na Assembleia da República há várias semanas e inclusivamente chegou a estar agendada a discussão na especialidade.

Somente após ter sido esgotada a via de diálogo entre a direcção da Associação Sindical dos Juízes Portugueses e os grupos parlamentares é que foi decretada a greve.

Prevê-se que o Estatuto do Ministério Público somente seja aprovado na generalidade no dia 5 de Dezembro, isto é, neste momento o nosso processo negocial está mais atrasado.

Por outro lado, os problemas que existem relativamente a cada uma das classes são diferentes.

Acresce que até agora muitas das nossas propostas foram acolhidas e permitiram melhorar muito o texto inicial apresentado pelo Governo.

É claro que se no âmbito da Assembleia da República verificarmos que existe um bloqueio completo às propostas constantes do parecer, teremos de reagir a tal situação.