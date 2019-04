As greves solitárias

Fazer greve é, nos dias de hoje, uma acção solitária, cercada de hostilidade por todos os lados, em que só conta o poder negocial decorrente dos efeitos da paralisação e a determinação dos grevistas.Se for feita fora do quadro da CGTP e da UGT, ainda mais solitária é. Na greve dos motoristas de materiais perigosos, o dirigente da CGTP metia os pés pelas mãos, o da UGT mostrava um respeito reverencial pela Páscoa. Claro que estas greves e trabalhadores parecem "esquisitos" e proliferam as teorias conspirativas, num País em que toda a gente, para ser gente, tem que estar enquadrada em alguma coisa. Enquadrados percebem-se, desenquadrados são um perigo público.

Assine já a edição digital por 1€ para ler o artigo na íntegra ou encontre-o na edição em banca a 24 de abril de 2019.