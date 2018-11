O discurso laudatório sobre as forças armadas é directamente correspondente à indiferença perante a sua existência e à incompreensão quanto às suas funções e necessidade

No contexto do que se passou em Tancos, e que continua a não se saber o que foi, a decisão de fazer a maior parada militar desde o 25 de Abril é compreensível. Presumo que o Presidente se tenha empenhado na parada e que o Governo tenha cumprido a sua função de realizar a vontade do Presidente. Fizeram bem, mas quem se impressiona ao ver as tropas em parada está longe de ter a noção do fio de navalha em que se encontram o nosso exército, marinha e aviação.



O discurso laudatório sobre as forças armadas é directamente correspondente à indiferença perante a sua existência e à incompreensão quanto às suas funções e necessidade. Para muitos portugueses a existência de forças armadas e os custos com a sua manutenção, mesmo a níveis mínimos de operacionalidade, são considerados um desperdício. Esta forma de pensar vem de cima, vem do objectivo desprezo e muita ignorância quanto ao papel das forças armadas, que o sistema político bajula periodicamente, mas cujo destino e necessidades não são tidos em conta. E não custa ver o resultado objectivo dessa maneira de pensar: o desfile é dominado pela parte das forças armadas que depende do treino do corpo dado ao manifesto, forças de comandos e fuzileiros, e por aquelas que têm funções, chamemos-lhe assim, "civis", como as operações de salvamento.



Os aviões que passaram em cima do desfile são os mínimos dos mínimos, com muita da nossa Força Aérea canibalizada para manter os poucos caças e aviões de combate disponíveis. E quanto à Marinha, está seriamente desorçamentada.

Não estou a dizer que o que funciona não funciona bem. As nossas tropas têm revelado capacidade de cumprir missões no estrangeiro com níveis de preparação que não nos deixam mal. Mas, fora disso, pouco há que esteja em condições, que esteja operacional, que não seja vetusto e antiquado, que não precise de mudar equipamentos, armas, veículos, transportes, logística, barcos e aviões.



No mundo mais perigoso em que estamos a entrar, com os compromissos internacionais que temos, com o efectivo descomprometimento dos EUA fora dos seus conflitos de estimação, sem visão global, as forças armadas deveriam estar a mudar e muito. E isso custa muito dinheiro.



Hipocrisia: não se pode esventrar uma cadela, mas pode-se espetar facas nos touros

A opinião pública reagiu e bem à condenação de um homem em prisão efectiva porque esventrou uma cadela e a matou e aos seus cachorros nascituros. A violência contra os animais diz-nos alguma coisa sobre a violência entre os humanos. As primeiras sociedades de protecção dos animais, em Inglaterra por exemplo, sabiam dessa relação e percebiam que uma atitude humanista passa também por não se ter uma violência desnecessária e cruel com os animais.



Mas passei o dia a ouvir coisas absurdas sobre as touradas, como os que gostam de ver torturar e matar os touros, "amam os touros" (sic), como as touradas são um elemento "fundamental" da cultura portuguesa, como é uma questão de liberdades garantidas pela Constituição, etc., etc. Que estes absurdos passem por ser argumentos diz muito do nosso debate público sobre as touradas, algo que de há muito deveria ser proibido num País civilizado, ONDE NÃO SE TORTURAM OS ANIMAIS EM PÚBLICO (vai em maiúsculas para se ver bem). Não percebo como é que os defensores das touradas não fizeram uma manifestação de solidariedade com homem que vai preso por esventrar a cadela. Ele certamente "ama" a cadela, considera normal na sua "cultura" matar animais por gosto e esta é uma liberdade garantida pela Constituição.



Porque é que não fazemos nada pelos presos políticos catalães em Espanha?

A nossa capacidade de agir e a nossa retórica sobre liberdades e garantias está muito em baixo quando aqui ao nosso lado, em Espanha, se prepara um julgamento de presos políticos – e os presos catalães são inequivocamente presos políticos – perante a enorme indiferença dos portugueses. Nem sequer a ameaça absurda de condenações elevadíssimas parece mexer uma palha nas nossas consciências. Há mais gente mobilizada por Chiapas, ou pelo Nepal – e não estou a dizer que não o devam estar –, do que pelos nossos vizinhos, onde o protesto português, se existisse, podia ter um papel. Mais uma vez, o misto de compromissos, silêncios, interesses, medos e cobardia geral, ajuda à repressão aos catalães, um dos raros povos da Europa a quem os portugueses devem historicamente alguma coisa.