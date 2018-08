As festas de Agosto

De lá para cá fui duas vezes à Disney, mas não fiquei mais perto de conduzir. Esta semana regressei aos carrinhos de choque, ao Forte e à minha infância - e tomei uma decisão: está na hora de tirar a carta.

Era o mais perto que eu chegava da Disney. Na última semana de Julho, no descampado ao pé do Forte, a feira começava a ser montada. Nas artérias que levavam ao coração da festa surgiam primeiro as carrinhas de atoalhados. Sabíamos que o dia estava próximo quando ouvíamos os testes de som ("1, 2, ssssom") e o lançamento de pregões (e se "atoalhado" rimava com "imaculado", o nosso destino estava traçado).Da praia, não assistíamos à edificação das bancas. Quando lá chegávamos elas já lá estavam - bancas e mais bancas e nelas um amontoado de panelas, sapatos e mochilas (tudo em prateleiras do mesmo), numa dança perfeita de Jenga e Mikado que haveria de levar à loucura os amantes de pechinchas. Vibrávamos, mas do que queríamos mesmo saber era do pulmão da feira - feito de pipocas a estalar, algodão-doce a reluzir, maçãs do amor duras de doer - e do coração da festa, que latejava ao ritmo dos carrosséis, dos túneis dos horrores e, claro, dos carrinhos de choque. Era ali que todos os anos a vida nos mostrava que há sempre mais uma volta e, assim, mais uma corrida.Levei Verões a vê-los de fora, claro. Eram mais velhos que eu, levantavam as fichas na cabine do DJ, escolhiam os carros como se cada um tivesse a sua cilindrada, saltavam para a pista como se ela queimasse e, com sorte, aninhavam-se lá dentro com uma paixão de Agosto ou, escaldados de valentia, ocupavam o assento sozinhos como se dali pudessem apanhar a Nacional 125 com rumo à Route 66. Teria 12 anos naquela que seria a minha primeira e última experiência ao volante. Um mérito tive: fiz de um DJ um instrutor de condução. No meio da feira, numa confusão de prioridades, o homem esqueceu o trânsito e falou só para mim. Não estou certa mas acho que se enterneceu quando percebeu que, apesar da sua simpatia, eu só queria estacionar e ir embora.