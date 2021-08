Ele via o nosso futuro na rebentação. E eu aprendi que o peixe é como o Garrett McNamara, aparece na rebentação.

As férias do pescador

Com um barrigão que a levava a pensar “se ao menos o pib crescesse tão rapidamente como esta barriga” e os pés promovidos a um cliché pré-natal (10 para as duas, sem pressa), ela não tinha planos que não fossem continuar a arranjar espaço dentro do corpo para gerar uma vida.