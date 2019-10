As eleições e os Tribunais

Eleição Legislativa, 6 de Outubro de 2019.

Portugal vai a votos.

Para o cidadão comum o exercício do direito de voto é um acto breve que, independentemente da maior ou menor solenidade que lhe seja atribuída, se esgota no momento em que o boletim de voto em que apôs uma cruz é depositado na urna.

Porém, esse acto breve não só há muito que está a ser preparado como também não se esgota nesse momento.

Tudo começa, pelo menos 60 dias antes, quando o Presidente da República marca a data das eleições. De imediato a Comissão Nacional de Eleições (CNE) elabora o mapa calendário que indica todos os actos que cumpre praticar e os respectivos prazos. Segue-se, também de imediato, a publicação de um mapa com o número de deputados a eleger e a sua distribuição pelos círculos.

A intervenção dos Tribunais, em todo o processo eleitoral, é preponderante.

Com efeito, desde logo, cabe ao Tribunal Constitucional apreciação e decisão sobre a legalidade das coligações de partidos.

Segue-se a apresentação das candidaturas a qual é feita perante o juiz presidente do Tribunal de Comarca a quem cabe apreciar da sua regularidade e conformidade com a legislação em vigor competindo-lhe, nesse âmbito, determinar o suprimento de irregularidades, rejeitar candidatos inelegíveis ou mesmo a própria lista. Cabe-lhe igualmente publicitar as listas admitidas e rejeitadas e bem assim realizar o sorteio para efeito de atribuir a cada lista uma ordem nos boletins de voto. Todos estes actos estão sujeitos a reclamações que são decididas e das quais cabe recurso para o Tribunal Constitucional.

Estão em causa inúmeros actos, todos eles de natureza urgente e que são praticados num curto espaço de tempo. Aliás, encontrando-se todos os actos encadeados entre si e todos sujeitos a prazos específicos, basta que um deles não seja praticado no momento próprio para que se mostre comprometido todo o processo eleitoral e, consequentemente, a própria realização das eleições.

As eleições decorrem no dia marcado, entre as 8H00 e as 19H00, e podem votar todos os cidadãos portugueses e os cidadãos brasileiros que residam em Portugal, aqui estejam recenseados e que sejam titulares do Estatuto de Igualdade de Direitos Políticos. Encerrada a votação cada mesa de voto efectua a contagem dos votos e afixa os resultados obtidos.

Os boletins de voto válidos são remetidos, pelo presidente da mesa de voto, ao juiz de direito da Secção de Instância Local do respectivo Município, ficando no respectivo Tribunal, sob a sua guarda. Os boletins não utilizados, os boletins deteriorados ou inutilizados pelos eleitores e as matrizes em braille são entregues ao juiz presidente da Comarca e os boletins de voto nulos e aqueles sobre os quais haja reclamação ou protesto são remetidos à assembleia de apuramento geral, com os documentos que lhes digam respeito, que os apreciará.

A assembleia de apuramento geral, a quem cabe o apuramento dos resultados da eleição em cada círculo eleitoral, inicia os seus trabalhos às 9H00 do 2º dia útil após as eleições e é presidida pelo juiz presidente da comarca. A esta assembleia cabe decidir sobre as reclamações e protestos apresentados junto das mesas de votos e sobre a efectiva nulidade dos votos contabilizados como tal. Os resultados do apuramento geral são proclamados pelo presidente e, em seguida, publicados por meio de edital.

Das decisões tomadas na assembleia de apuramento geral cabe recurso para o Tribunal Constitucional.

Também aqui, como em tantas outras matérias, de especial relevo e importância para o País, o papel dos Tribunais é fulcral.

No dia 6 à noite, quando estivermos em casa a ver os resultados das eleições na televisão, centenas de pessoas ainda estarão a cuidar dos nossos votos: os membros das mesas a contá-los, os funcionários autárquicos a transportá-los, as forças policiais a assegurar o seu transporte em segurança, os funcionários judiciais e os juízes a recebê-los nos Tribunais.