As dores de alma

Dor de cabeça? Desconhecia essa possibilidade (de zero a ficção científica, aquilo era Star Wars)

Aquilo não me entrava na cabeça: se o colchão tinha molas, não seria para fazermos dele um trampolim? Era domingo, a televisão derramava desenhos animados e o pequeno-almoço ia ter o upgrade do costume: batido de morango para os miúdos, cremoso como nunca mais o beberíamos; café forte para os adultos, amargo como só adultos o entenderíamos.



Preparada para um salto mortal de costas com torção no ar e queda de frente, ouvi o que nunca esperei: dor de cabeça, meninos, a mãe tem dor de cabeça. Quem diz a mãe diz o pai, quem diz o pai diz o Papa. A ordem era clara: a dor de cabeça significava o fim daqueles Jogos sem Fronteiras a dois, com o público a torcer por nós e a impossibilidade de perdermos um lugar no pódio.



Ficava triste, mas o que mais me inquietava nem era ter de parar com as habilidades, era não entender a razão: dor de cabeça? Desconhecia essa possibilidade (de zero a ficção científica, aquilo era Star Wars): já me tinha doído o pulso uma vez ou outra, as pernas quando as esfolava, os dentes e os ouvidos numa experiência de quase-morte, mas a cabeça? A cabeça eu só a perdia quando alguém fazia a escolha errada no Agora Escolha. Fora isso, cara, testa e cocuruto não me davam problemas.

Durante anos desconfiei da honestidade dos adultos e julguei ter descoberto a tramóia: a dor de cabeça era a saída de emergência de qualquer pai à porta do desespero. Era baralhando o cérebro das crianças que os adultos ganhavam a guerra.



Demorei anos para ter a minha primeira dor de cabeça. Olhando para trás, contudo, acho que posso dizer que a janela que ela abriu foi a mesma de que já quis ocasionalmente saltar. É que a dor dói muito. Agora, a dor também tem truques: por exemplo, quando esta semana saltei para uma ambulância para acompanhar uma cólica renal (olímpica, magistral, épica - alheia), senti o mesmo que sentia quando era miúda: o que é isso de dores nos rins? Percebi quando saí do hospital: é o que faz com que a minha dor num pé pareça comichão.