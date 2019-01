Mais crónicas

As dignidades do Estado 12-01-2019 Um dia ainda recordaremos com saudade estes telefonemas inusitados de Marcelo para Cristina. Arrisco até uma data para essa nostalgia: o momento em que for Cristina Ferreira a ocupar o Palácio de Belém e, quem sabe, a acumular o cargo com um talk show na Sala das Bicas. Já faltou mais

A Ministra da Cultura e a Biblioteca Nacional de Portugal 11-01-2019 "As instituições culturais do Estado não podem cair em mãos indignas deles, nem podem ficar à mercê de pseudointelectuais de corredor ou de pequenos ditadores que se servem dos alvéolos da administração pública para maximizar os seus negócios particulares e imediatos."

Riscos para 2019 11-01-2019 Ao contrário do que se diz, não me parece que o populismo extremado tenha expressão em Portugal. Mesmo quando se conta com um ou outro político que recentemente quis tomar esse nicho, à parte do populismo light da geringonça, o fantasma do populismo ainda está à margem.

A mímica do preconceito 11-01-2019 Quando passámos ao tempo presente, recuámos: e a entrevista da semana? Houve quem pusesse o braço no ar para falar

PSD: O fantasma da bancarrota eleitoral 10-01-2019 "O que tem destruido o PSD são os compromissos de centrão, opacos, pantanosos, em que os interesses de uns poucos são metidos à frente dos interesses colectivos."

Tempo de acabar com o gás na Batalha e em Pombal 10-01-2019 "O governo de António Costa provou, em todos os momentos, ser um governo que deseja, contra a vontade das populações, que haja exploração de petróleo e gás em Portugal."

OK! Telepresidência, fala o Marcelo 10-01-2019 Não me causa qualquer desconforto ter um Presidente da República dinâmico que gosta de conversar ao telefone. Até gostaria de saber qual o tarifário que utiliza. A ligar para tantos 707, eu já estaria sem saldo.

A normalidade da loucura 10-01-2019 Marcelo Rebelo de Sousa tem um importante desafio à sua frente: pacificar a sociedade civil virtual. Para isso, o Presidente deveria telefonar a Manuel Luís Goucha e anunciar, em direto, que pretende receber Mário Machado numa audiência no Palácio de Belém

A república do riso 10-01-2019 O Presidente da República telefona em direto para saudar a sua amiga apresentadora na SIC, um criminoso é levado ao programa concorrente daquele na TVI, o mesmo onde estivera o dito Presidente dias antes. O populismo está onde?

Soares, Nabeiro e uma distinção 09-01-2019 Mário Soares morreu a 7 de Janeiro de 2017. Dois anos depois, fomos ver como está a situação da herança do ex-Presidente da República e dono do Colégio Moderno. Contamos-lhe ainda a saga da família Nabeiro, que do império dos cafés passou para os vinhos e os azeites

Precisamos de um novo Salazar? 09-01-2019 "Em Portugal, refere-se frequentemente que há falta de participação política por parte dos cidadãos, mas quando estes intervêm parece que há algumas pessoas que se sentem incomodadas. Só teremos uma democracia forte, se a sociedade civil estiver atenta e participar activamente nos grandes debates nacionais."

A Culpa – noiva à força 09-01-2019 Chama-se Culpa. É moça para todas as idades e assume um outro nome (com todas as nuances e dramas teóricos), muito explicativo para juristas: Responsabilidade (quem responde por isto ou aquilo).

Um manicómio chamado Portugal 09-01-2019 "Todos os países são, à sua maneira, malucos. O que é raro é encontrar um caso clínico em que se concentrem quase todas as patologias do Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais. E, no entanto, esse país existe e chama-se Portugal."

O início do ano judicial 08-01-2019 É sabido que o ano judicial coincide com o ano civil pelo que o seu início ocorre no dia 1 de Janeiro de cada ano. Porém, todos aqueles que vivem a sua vida profissional nos Tribunais sentem que o verdadeiro ano judicial começa, não naquela data, mas sim no primeiro dia após as férias judiciais de Verão.

Ser careca 08-01-2019 "O careca é um sublime sobrevivente, um animal preparado por milénios de instinto para o comentário sobranceiro da cabeluda ou o ar de superioridade do farfalhudo. O careca, meus amigos, o careca é o futuro."