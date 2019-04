As bombas de gasolina da nossa vida

A carregar o podcast ...

Aveiras. Santarém. Leiria. Pombal. Mealhada. Antuã. Gaia.Seixal. Palmela. Alcácer do Sal. Grândola. Aljustrel. Almodôvar.Tiveram os camionistas de fazer greve para irmos a correr para as bombas.Logo elas, que estão sempre cá para nós.É difícil escolher um irmão preferido, um filho preferido, uma música preferida, mas toda a gente tem uma bomba preferida.A bomba, tal como o barbeiro, é algo que fica para a vida. Mudemos de morada, de trabalho, de carro, de vida, a bomba continua a ser a mesma, mesmo que para isso tenhamos de galgar mais quilómetros.Lá dentro da bomba, continuamos sem perceber se para pagar é fila única, fila que bifurca em dupla-fila ou dupla-fila que afunila em apenas fila. Enquanto esperamos a nossa vez, porque escolhemos sempre a fila que anda mais devagar, pomos em dia as letras gordas das capa das revistas. O novo cabelo de Eunice Munoz. O novo namorado de Julia Palha. O novo cabelo do novo namorado de Eunice Palha.A bomba vai vendo tudo mas não diz nada. Está no seu código deontológico. Topa os que se esquecem de fechar a tampa. Os que se enganam no lado do depósito. Os que dançam a valsa com a mangueira até verter a última gota. Os que tentam acertar manualmente nos 10€ mas acabam por parar nos 10,01€. Os que falam ao telemóvel e os que desligam o telemóvel.É pequenino resumi-la a bomba de gasolina. A bomba também é de gelo, de jornal, de multibanco, de tabaco, de "por mais cinquenta cêntimos não quer levar umas trident sense de hortelã-pimenta?".A bomba está sempre cá para nós. O grave é só lhe darmos atenção quando há greve.Oiça o podcast: