Arranjar o elevador. Primeira etapa: pré-escolar

Um dos traços que distinguem a JSD é a defesa inabalável da igualdade de oportunidades para todos os cidadãos. Não se trata de procurar moldar todos nós de uma mesma forma, com recurso a engenharias sociais que nos querem dizer o que devemos ser, o que devemos fazer e onde devemos estar. Pelo contrário. Somos defensores convictos da liberdade de cada um de nós escolher o seu percurso de vida., cientes de que cada um é único, é singular.

Mas também sabemos que uma sociedade sem justiça social é uma sociedade mais pobre e, em última instância, onde todos somos menos livres. É, por isso, num contexto de igualdade de oportunidades que queremos que sejam lançadas as bases de um país para as novas gerações. E é por acreditar que o mérito e a justiça devem nortear a construção do nosso modelo de sociedade que é tão importante a mobilidade social. Assim, o sítio onde nascemos, o material de que é feito o nosso berço ou o tamanho da carteira dos nossos pais não deve determinar aquele que será o nosso trajeto e o nosso projeto de vida.

Muitas das vezes referimos que é incumbência do Estado garantir essa igualdade de oportunidades. É mais do que isso. É incumbência do Estado e dos poderes públicos, mas é também um dever moral enquanto membros da mesma sociedade.

Foi, por isso, que fiquei particularmente alarmada com as conclusões avançadas pela OCDE num estudo tornado público na semana passada, segundo o qual "as hipóteses de os jovens terem uma carreira de sucesso dependem fortemente das suas origens sócio-económicas e do capital humano dos pais." Significa isso que, sem prejuízo dos avanços feitos ao nível da escolaridade média dos portugueses, no ensino secundário e no ensino superior a educação não está suficientemente generalizada, o que contribui para que a mobilidade em Portugal medida a partir da educação seja a mais baixa dos países da OCDE. Num país onde esta transmissão intergeracional é especialmente relevante, a experiência educativa dos pais influencia o trajeto escolar dos filhos. Também na ocupação profissional este ciclo vicioso se verifica em que "mais de metade (55%) das crianças filhas de trabalhadores manuais tornam-se elas próprias trabalhadoras manuais".

Mas se este estudo nos deve incomodar e inquietar, deve sobretudo incentivar a mudar o estado das coisas. Por um imperativo moral e de construção de uma sociedade em que a justiça, a liberdade e o mérito são fundamentais.

Parece-me, em primeiro lugar, importante, e como aponta a OCDE, apostar no ensino pré-escolar. Esta é uma preocupação da JSD.

Para este debate a JSD contribui com várias propostas:

- A gratuitidade do ensino pré-escolar a partir dos 2 anos, com o horizonte de evoluir progressivamente, numa primeira fase até ao 1 ano e numa segunda fase, até ao término da licença parental;

- A promoção de incentivos à criação de instalações de educação pré-escolar em empresas, com equipas multidisciplinares, de forma a promover um maior equilíbrio entre a vida familiar e profissional;

- O recurso a parcerias com instituições privadas, do sector social e das autarquias para aumentar o acesso progressivo, de acordo com os objetivos do ponto anterior, aproveitando a oferta existente hoje para fortalecer a rede de Ensino Pré-Escolar;

- Uma maior flexibilização dos horários das creches. A maioria das creches pratica um horário das 8h às 19h, nem sempre coincidente com as necessidades das famílias. O Estado deve majorar as parcerias e acordos de cooperação para as creches que antecipem o horário de abertura ou adiem o horário de encerramento; e

- A oferta de despiste psicológico e de desenvolvimento global no pré-escolar de forma a intervir precocemente em eventuais problemas relacionados com o desenvolvimento cognitivo da criança.

Arranjar o elevador social em Portugal é o principal desafio que o país terá nas próximas décadas. Para garantir que nenhum de nós fica para trás e que a sociedade que estamos a construir é verdadeiramente justa, meritocrática e livre.